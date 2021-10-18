Ford обновил популярное семейство Focus

Компания Ford провела плановое обновление популярного семейства Focus. Новинка щеголяет иной светотехникой, расширенный пакет опций и мультимедийную систему Sync четвертого поколения.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Ford Focus получил новый капот, бампера, узкую LED-светотехнику, а противотуманные фары теперь входят в стандартную комплектацию (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Покупатели могут выбирать между пятидверным хэтчбеком и универсалом, а также тремя вариантами исполнения – Titanium, спортивным ST-Line и "внедорожным" Active. В частности, версия Active отличается увеличенным до 163 мм (+28 мм), защитным пластиковым обвесом и иным рисунком облицовки радиатора. Версия ST-Line, наоборот, получила уменьшенный до 123 мм клиренс, решетку с крупными "сотами", а также дополнительным аэродинамическим обвесом.

В салоне появилась цифровая шкала приборов с 12,3-дюймовым экраном, а также инфо-развлекательная система Sync 4 с сенсорным дисплеем диагональю 13,2 дюйма, голосовым управлением и возможностью обновления "по воздуху".

Для версии с кузовом универсал предусмотрели боковые "карманы" для мелочей, а под полом есть отделение для грязных вещей, которое можно легко помыть.

Обновили системы помощи водителю. В частности, система контроля слепых зон не только предупреждает о помехе, но и предотвращает выезд из полосы движения, а система автоматического торможения поможет избежать лобовых столкновений при проезде перекрестков. Также автомобиль снабдили системой предупреждения о пассажирах в салоне, которая минимизирует риск забыть в машине ребенка или домашнее животное.

Но самые масштабные изменения коснулись линейки силовых агрегатом. Покупатели смогут выбирать между 1-литровым бензиновым мотором или 1,5-литровым дизелем. Первый предлагается в двух вариантах мощности – 100 и 125 л.с. В этом случае коробка будет механическая 6-ступенчатая. Гибридные версии этого мотора с 48-вольтовым стартер-генератором развивают мощность 125 и 155 л.с. Они доступны не только с МКП, но и с 7-ступенчатой роботизированной КП PowerShift с двумя сцеплениями.

Поклонникам двигателей на "тяжелом" топливе подготовили 1,5-литровый EcoBlue мощностью 95 и 120 л.с. Для более мощной модификации помимо 6-ступенчатой МКП доступен 8-ступенчатый "автомат".

Отдельное место в семействе занимает "заряженный" Ford Focus ST. Для него подготовили 2,3-литровый бензиновым турбомотор мощностью 280 л.с. В паре с ним моно заказать как 6-ступенчатую "механику", так и 7-ступенчатый "робот" PowerShift. С таким "сердцем" Focus ST может разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с, а универсал — за 5,8 с. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Компания уже начала принимать заказы на обновленное семейство в Европе. Цены стартуют с 22450 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford презентовала новую генерацию модели Tourneo Connect.