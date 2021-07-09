Новую автомобильную фирму Wells представили в Великобритании

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
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Новую автомобильную фирму Wells представили в Великобритании

На "Фестивале скорости" в Гудвуде состоялась презентация новой компании Wells Motor Cars, которая намерена сконцентрировать внимание на выпуске доступных спорткаров. Первое детище нового бренда – купе Wells Vertige.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Стартап основан бизнесменом Робином Уэллсом. С 2014 года он задумался о создании собственного спортивного автомобиля, который был недорогим, динамичным и простым в обслуживании. Для реализации идеи он основал собственную фирму, а для реализации задуманного обратился к помощи еще одного энтузиаста – Робина Холла из конструкторского бюро Hall Engineering & Design.

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Компактное среднемоторное купе Wells Vertige вдохновлено классическими британскими автомобилями

Спустя несколько лет на свет появилось компактное среднемоторное купе Wells Vertige, вдохновленное классическими британскими автомобилями. Машина выделяется самобытным дизайном, достигает в длину около 4 м, а характерной особенностью стали двери-"крылья бабочки".

Характерной особенностью Wells Vertige стали двери-"крылья бабочки"

Vertige построено в соответствии с классическими канонами – стальной монокок и трубчатые подрамники. Все это скрыли под панелями из композитных материалов. Спереди и сзади установили простую, но эффективную спортивную подвеску на двойных поперечных рычагах, а 17-дюймовые диски обули в шины Michelin Pilot Sport 4.

В салоле есть все необходимое, что бы получить удовольствие от драйва

За спиной водителя и единственного пассажира располагается хорошо известный 2-литровый "атмосферник" Ford, мощность которого довели до 211 л.с. А в паре с ним трудится 6-ступенчатая "механика". Привод осуществляется на задние колеса.

Привод осуществляется на задние колеса

Массу машины удалось сохранить на уровне всего 850 кг. В результате автомобиль способен разгоняться до первой "сотни" менее чем за 5 секунд, а максимальная скорость превышает 225 км/ч. В планах компании организовать мелкосерийное производство купе, а первые экземпляры увидят свет весной будущего года. Ориентировочная стоимость Wells Vertige будет порядка 40 тысяч фунтов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Британии построили необычный одноместный электрокар.

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