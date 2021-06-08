Kia представила новый Sportage

Корейская компания Kia явила миру новую генерацию кроссовера Sportage. Новинка получила совершенно иной облик, а также интересные конструктивные решения.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка радикально поменяла имидж. За облик модели отвечала команда под руководством нового шеф-дизайнера Kia Карима Хабиба. В создании новинки также принимали участие специалисты дизайн-студий Kia в Южной Корее, Германии, Китае и США.

Видео дня

Новая стилистика бренда, получившая названием Opposite united ("Соединение противоположностей") первым примерил электрический кроссовер Kia EV6.

Пока технические данные о пятой генерации Sportage не раскрыты, но автомобиль существенно прибавил в размерах, а кузов получил иные пропорции. Задняя стойка стала тонкой и получила небольшое дополнительное стекло, крыша отделена от стойки декоративными накладками, а зеркало переместилось на панель двери. Кроме того, машина получила мускулистые крылья и широкие накладки по нижней части кузова. В качестве опции можно заказать черную крышу.

Автомобиль будет доступен в двух версиях – обычной и "внедорожной" X-Line. Они отличаются бамперами, накладками на боковинах и рейлингами.

От Kia EV6 новинка унаследовала концепцию интерьера. Перед водителем располагается цифровой кокпит с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, объединенными под общим вогнутым стеклом, а на центральной консоли расположилась цилиндрический контроллер управления трансмиссией.

Предположительно новый Sportage получит те же силовые агрегаты, которые используются на родственной модели Hyundai Tucson. В зависимости от рынков сбыта их ассортимент будет отличаться.

Дебют нового Kia Sportage в салонах дилеров в Южной Корее состоится в июле, а затем начнется его презентации в других странах. В Украине новинку можно ожидать к концу года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Kia Stinger обзавелся спецверсией Scorpion.