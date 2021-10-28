Nokian Tyres представила новинки летней линейки шин

Финский производитель высокотехнологичных шин, компания Nokian Tyres провела онлайн-презентацию нового поколения летних шин семейств Hakka и Nordman. Они отличаются инновационными технологиями и нетривиальными решениями.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Как гласит народная мудрость, "готовь сани летом, а телегу зимой". Этому принципу следуют все производители шин, включая финскую компанию Nokian Tyres. Тем более, что в создании новой коллекции летней продукции компании существенную помощь оказал недавно открывшийся в Испании тестовый полигон, о котором мы рассказывали ранее. Итак, что же подготовили нам финские специалисты.

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Nokian Hakka Blue 3 и Nokian Hakka Blue 3 SUV

Шины Hakka Blue 3 разработаны для переменчивой летней погоды и сложных дорожных условий. Они сочетают безопасность передвижения в дождь и четкость управления с ранней весны до поздней осени. Они предусмотрены для использования на семейных и спортивных автомобилях среднего класса.

Для владельцев среднеразмерных кроссоверов и внедорожников предусмотрена модель Hakka Blue 3 SUV. Она отличается от своего "легкового" аналога усиленной конструкцией, обусловленной повышенной нагрузкой, которую испытывают шины для SUV. Кроме того, обе модели можно использовать на автомобилях с гибридными и электрическими силовыми агрегатами.

Новое поколения шин семейства Blue имеют целый ряд конструктивных особенностей. Первое, на что стоит обратить внимание – уникальный ассиметричный дизайн. Он обеспечивает устойчивость, активно противостоит аквапланированию, а также обеспечивает высокую тормозную эффективность на любом дорожном покрытии.

Различный дизайн внутренней и внешней боковин имеет свое объяснение. Более жесткая структура наружной части шины с более крупными блоками обеспечивает высокий уровень управляемости, центральная часть поможет при разгоне и торможении в различных условиях, а внутренняя часть с разветвленными водоотводящими каналами обеспечит уверенное вождение на мокрых поверхностях.

Второй важный аспект новинки – специальная резиновая смесь Cool Blue Hybrid. Ее состав за счет используемых компонентов позволяет одинаково эффективно эксплуатировать шины в широком температурном диапазоне с ранней весны до поздней осени.

В семействе летних шин Hakka Blue 3 и Hakka Blue 3 SUV применяется уникальная концепция Dry Touch 3.0. Большой объем канавок, особые канавки Swoop Grooves, а также технология Coanda – все это направлено на быстрый отвод воды из пятна контакта, сокращения тормозного пути на мокрой дороге и предотвращение аквапланирование.

Немаловажным показателем для любых шин является акустический комфорт. Особый рисунок протектора Silent MultiZone Design обеспечивает более низкий уровень шума и равномерный износ. Форма и распределение блоков протектора на внутреннем и внешнем плечах шины точно оптимизированы по окружности шины. Это решение устраняет неприятный шум, делая вождение более комфортным и менее шумным, особенно по неровному асфальту. Распределение блоков также обеспечивает более равномерный износ.

Кроме того, в шинах нового поколения применяется хорошо зарекомендовавшая себя технология Silent Groove Design. Полусферические выемки на стенках поперечных ребер, напоминающие узор на мяче для гольфа, снижают внутренний и внешний шум от качения автомобиля. Технология также уменьшает сопротивление воздуха и охлаждает поверхность шины, что, в свою очередь, повышает ее износостойкость.

Помимо всего перечисленного выше, у шин Hakka Blue 3 SUV есть дополнительные "фишки", обусловленные более высокими нагрузками и сложными дорожными условиями, в которых они могут эксплуатироваться. Для повышения безопасности, надежности и износостойкости, боковины Hakka Blue 3 SUV усилены арамидным волокном, которые защищают их от ударов, выбоин и порезов.

Диагональные прямоугольные грунтозацепы Off-Road Claws улучшают сцепление с дорогой при разгоне и торможении, не позволяя автомобилю терять управление на песчаных и мягких дорожных покрытиях. А удалители камней предотвращают застревание острых камней в протекторе и проникновение в его структуру. Они обеспечивают дополнительную защиту, предотвращая повреждение конструкции, и увеличивают срок службы шины.

Все шины Nokian Tyres традиционно снабжены индикатором степени износа протектора (DSI) и имеют информационный участок на боковине, где можно указать давление в шине и ее расположение на автомобиле.

Летние шины премиум-класса Hakka Blue 3 и Hakka Blue 3 SUV поступят в продажу весной 2022 года. Hakka Blue 3 будет предложена в размерах от 15 до 18 дюймов с рейтингами скорости V (240 км/ч) и W (270 км/ч). Размерный ряд Hakka Blue 3 SUV включает шины в размере от 16 до 19 дюймов с индексами скорости H (210 км/ч) и V (240 км/ч). Большинство размеров имеют маркировку XL для максимально возможной грузоподъемности.

Nordman SX3

Новая модель пополнит семейство летних шин среднего ценового диапазона. Nordman SX3 разработана для небольших семейных автомобилей и обладает сбалансированной управляемостью и износостойкостью. Они одинаково комфортны как в дождливую погоду, так и на сухом асфальте.

Прочная конструкция шины и новая резиновая смесь протектора, предназначенные для грубых дорожных покрытий, повышают надежность и обеспечивают дополнительные километры пробега.

Шины Nordman SX3 будут доступны в широком ассортименте типоразмеров от 13 до 16 дюймов с индексами скорости T (190 км/ч) и H (210 км/ч) и предназначены для семейных автомобилей малого и среднего размера. Весь размерный ряд будет доступен весной 2022 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nokian Tyres предлагает расширенную гарантию на премиум-шины