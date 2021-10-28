Nokian Tyres представила новинки летней линейки шин

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
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Nokian Tyres представила новинки летней линейки шин

Финский производитель высокотехнологичных шин, компания Nokian Tyres провела онлайн-презентацию нового поколения летних шин семейств Hakka и Nordman. Они отличаются инновационными технологиями и нетривиальными решениями.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Как гласит народная мудрость, "готовь сани летом, а телегу зимой". Этому принципу следуют все производители шин, включая финскую компанию Nokian Tyres. Тем более, что в создании новой коллекции летней продукции компании существенную помощь оказал недавно открывшийся в Испании тестовый полигон, о котором мы рассказывали ранее. Итак, что же подготовили нам финские специалисты.

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Шины Hakka Blue 3 разработаны для переменчивой летней погоды и сложных дорожных условий

Nokian Hakka Blue 3 и Nokian Hakka Blue 3 SUV

Шины Hakka Blue 3 разработаны для переменчивой летней погоды и сложных дорожных условий. Они сочетают безопасность передвижения в дождь и четкость управления с ранней весны до поздней осени. Они предусмотрены для использования на семейных и спортивных автомобилях среднего класса.

Для владельцев среднеразмерных кроссоверов и внедорожников предусмотрена модель Hakka Blue 3 SUV. Она отличается от своего "легкового" аналога усиленной конструкцией, обусловленной повышенной нагрузкой, которую испытывают шины для SUV. Кроме того, обе модели можно использовать на автомобилях с гибридными и электрическими силовыми агрегатами.

Новое поколения шин семейства Blue имеют целый ряд конструктивных особенностей. Первое, на что стоит обратить внимание – уникальный ассиметричный дизайн. Он обеспечивает устойчивость, активно противостоит аквапланированию, а также обеспечивает высокую тормозную эффективность на любом дорожном покрытии.

Новое поколения шин семейства Blue имеют целый ряд конструктивных особенностей

Различный дизайн внутренней и внешней боковин имеет свое объяснение. Более жесткая структура наружной части шины с более крупными блоками обеспечивает высокий уровень управляемости, центральная часть поможет при разгоне и торможении в различных условиях, а внутренняя часть с разветвленными водоотводящими каналами обеспечит уверенное вождение на мокрых поверхностях.

Второй важный аспект новинки – специальная резиновая смесь Cool Blue Hybrid. Ее состав за счет используемых компонентов позволяет одинаково эффективно эксплуатировать шины в широком температурном диапазоне с ранней весны до поздней осени.

В семействе летних шин Hakka Blue 3 и Hakka Blue 3 SUV применяется уникальная концепция Dry Touch 3.0. Большой объем канавок, особые канавки Swoop Grooves, а также технология Coanda – все это направлено на быстрый отвод воды из пятна контакта, сокращения тормозного пути на мокрой дороге и предотвращение аквапланирование.

В семействе летних шин Hakka Blue 3 и Hakka Blue 3 SUV применяется уникальная концепция Dry Touch 3.0

Немаловажным показателем для любых шин является акустический комфорт. Особый рисунок протектора Silent MultiZone Design обеспечивает более низкий уровень шума и равномерный износ. Форма и распределение блоков протектора на внутреннем и внешнем плечах шины точно оптимизированы по окружности шины. Это решение устраняет неприятный шум, делая вождение более комфортным и менее шумным, особенно по неровному асфальту. Распределение блоков также обеспечивает более равномерный износ.

Кроме того, в шинах нового поколения применяется хорошо зарекомендовавшая себя технология Silent Groove Design. Полусферические выемки на стенках поперечных ребер, напоминающие узор на мяче для гольфа, снижают внутренний и внешний шум от качения автомобиля. Технология также уменьшает сопротивление воздуха и охлаждает поверхность шины, что, в свою очередь, повышает ее износостойкость.

Помимо всего перечисленного выше, у шин Hakka Blue 3 SUV есть дополнительные "фишки", обусловленные более высокими нагрузками и сложными дорожными условиями, в которых они могут эксплуатироваться. Для повышения безопасности, надежности и износостойкости, боковины Hakka Blue 3 SUV усилены арамидным волокном, которые защищают их от ударов, выбоин и порезов.

Для повышения безопасности, надежности и износостойкости, боковины Hakka Blue 3 SUV усилены арамидным волокном

Диагональные прямоугольные грунтозацепы Off-Road Claws улучшают сцепление с дорогой при разгоне и торможении, не позволяя автомобилю терять управление на песчаных и мягких дорожных покрытиях. А удалители камней предотвращают застревание острых камней в протекторе и проникновение в его структуру. Они обеспечивают дополнительную защиту, предотвращая повреждение конструкции, и увеличивают срок службы шины.

У шин Hakka Blue 3 SUV есть дополнительные "фишки", обусловленные более высокими нагрузками и сложными дорожными условиями, в которых они могут эксплуатироваться

Все шины Nokian Tyres традиционно снабжены индикатором степени износа протектора (DSI) и имеют информационный участок на боковине, где можно указать давление в шине и ее расположение на автомобиле.

Летние шины премиум-класса Hakka Blue 3 и Hakka Blue 3 SUV поступят в продажу весной 2022 года. Hakka Blue 3 будет предложена в размерах от 15 до 18 дюймов с рейтингами скорости V (240 км/ч) и W (270 км/ч). Размерный ряд Hakka Blue 3 SUV включает шины в размере от 16 до 19 дюймов с индексами скорости H (210 км/ч) и V (240 км/ч). Большинство размеров имеют маркировку XL для максимально возможной грузоподъемности.

Nordman SX3 пополнит семейство летних шин среднего ценового диапазона

Nordman SX3

Новая модель пополнит семейство летних шин среднего ценового диапазона. Nordman SX3 разработана для небольших семейных автомобилей и обладает сбалансированной управляемостью и износостойкостью. Они одинаково комфортны как в дождливую погоду, так и на сухом асфальте.

Шины Hakka Blue 3 разработаны для переменчивой летней погоды и сложных дорожных условийШины Hakka Blue 3 разработаны для переменчивой летней погоды и сложных дорожных условийШины Hakka Blue 3 разработаны для переменчивой летней погоды и сложных дорожных условийШины Hakka Blue 3 разработаны для переменчивой летней погоды и сложных дорожных условийШины Hakka Blue 3 разработаны для переменчивой летней погоды и сложных дорожных условийШины Hakka Blue 3 разработаны для переменчивой летней погоды и сложных дорожных условийШины Hakka Blue 3 разработаны для переменчивой летней погоды и сложных дорожных условийШины Hakka Blue 3 разработаны для переменчивой летней погоды и сложных дорожных условий

Прочная конструкция шины и новая резиновая смесь протектора, предназначенные для грубых дорожных покрытий, повышают надежность и обеспечивают дополнительные километры пробега.

Шины Nordman SX3 будут доступны в широком ассортименте типоразмеров от 13 до 16 дюймов с индексами скорости T (190 км/ч) и H (210 км/ч) и предназначены для семейных автомобилей малого и среднего размера. Весь размерный ряд будет доступен весной 2022 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nokian Tyres предлагает расширенную гарантию на премиум-шины

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