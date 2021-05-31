Компания Nokian Tyres предлагает расширенную гарантию на премиум-шины

Расширенная Hakka-гарантия от компании Nokian Tyres добавит водителям уверенности и снизит уровень стресса во время путешествий. Осуществить ремонт или замену поврежденной шины можно в сети шинных центров Vianor по всей Украине.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В связи с пандемией жители Украины все больше вовлекаются в локальный туризм и открывают для себя новые маршруты для автопутешествий по стране.

К сожалению, живописные уголки Украины зачастую находятся вдали от основных дорог с более-менее качественным покрытием. И если в родном городе водители хорошо знают, какие улицы стоит объезжать стороной, то поездка по живописной провинции таит немало опасностей.

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Владельцы шин Nokian Tyres могут не беспокоиться о ремонте, поскольку специально для своих клиентов компания предлагает расширенную Hakka-гарантию. В течение года с момента покупки премиальных моделей шин компания Nokian Tyres за свой счет отремонтирует поврежденную шину или заменить ее, если ремонт невозможен. Конечно же, гарантийным случаем будет считаться повреждение, полученное при соблюдении условий эксплуатации шин. Расширенная Hakka-гарантия распространяется на определенные модели премиальных шин, приобретенные в шинных центрах Vianor.

Сеть шинных центров Vianor широко представлена в Украине и насчитывает более 150 центров. Планируя свой маршрут можно отметить их расположение и записать телефоны ближайших центров, чтобы получить квалифицированную помощь в случае повреждения шины.

Чтобы максимально обезопасить себя во время поездок по стране всегда могут подобрать новый комплект шин, на которые распространяется расширенная Hakka-гарантия. Например, новая модель Nokian Hakka Green 3 имеет оптимизированный рисунок протектора и состав резиновой смеси, обеспечивающие существенную экономию топлива для автомобилей с ДВС, а также сберегут энергию для электрокаров.

Водителям, для которых важно надежное сцепление с дорогой даже в сильный дождь, стоит обратить внимание на Nokian Hakka Blue 2 – протектор этой модели имеет канавки Hydro Grooves, существенно ускоряющие отвод воды из пятна контакта, в результате чего заметно снижается риск возникновения аквапланирования.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о летних шинах Nokian Tyres для легковых авто.