Компания Nokian Tyres презентовала новый исследовательский центр в Испании

Компания Nokian Tyres провела презентацию своего новейшего технологического и испытательного центра в Испании.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Один из ведущих мировых производителей шин, финская компания Nokian Tyres, открывает важную страницу в своей истории – в Испании начал работу современный технологический центр с полигоном для проведения всесторонних испытаний зимних и летних шин, в том числе с высокими индексами скорости.

Самые современные технологии тестов

Новый современный технологический центр Nokian Tyres расположен южнее Мадрида, в городе Санта-Круз-де-ла-Сарса. Он занимает площадь порядка 300 гектар. Универсальные тестовые треки и современное оснащение делает новый центр идеальным местом для проведения испытаний шин на протяжении всего года.

Центр включает овальный трек длиной более 7 км, который расположен по периметру полигона. Этот трек с профилированными поворотами позволяет тестировать летние и зимние шины на скоростях до 300 км/ч.

На территории внутри трека размещаются несколько различных по длине и конфигурации треков для изучения поведения шин при аквапланировании, торможении и управляемости. Их также будут использоваться для нормативных испытаний, например, тестов на шумность.

Помимо полигона здесь есть учебный центр, где будут проводиться презентации новой продукции, тренинги для специалистов шинной отрасли и сотрудников компании. Предполагается, что новый тестовый центр станет отличным местом для проведения встреч с клиентами и партнерами, которые смогут своими глазами увидеть процессы испытаний.

Обогащение опыта создания летних шин

Теплый климат юга Европы идеально подходит для тестов летних шин. Nokian Tyres тратит примерно 50% своего годового бюджета на разработки и проведения испытаний. Непрерывная работа над продуктовой линейкой и тщательное тестирование в лабораториях и в реальных условиях гарантирует, что шины Nokian Tyres обеспечивают максимальную эффективность в любых дорожных условиях.

Апробация новых экологически чистых видов сырья

Помимо тестов шин, технологический центр в Испании станет базой для разработки инновационных технологий завтрашнего дня. Одно из исследовательских подразделений будет заниматься производством каучука из гваюлы*. В настоящее время это растение выращивается на опытных плантациях параллельно с изучением его вместе с представителями местного университета в качестве потенциального источника высококачественного натурального каучука. Опытная плантация принадлежит местному фермеру.

*Гваюла (лат. Parthenium argentatum) – кустарник семейства Астровых, произрастающий в Мексике и США. Из гваюлы можно получать натуральный каучук, который Nokian Tyres планирует использовать в производстве шин в качестве альтернативы каучуку, получаемому из сока гевеи бразильской, произрастающей только в тропиках.

Еще одно преимущество гваюлы в том, что материалы, остающиеся после экстракции каучука, пригодны к использованию в качестве топлива или сырья для производства бумаги.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nokian Tyres представила новую линейку зимних шин для сезона 2021-22.