Nissan выпустит новый электрический автомобиль размером с Juke

Nissan готовится к выпуску электрического внедорожника размером с Juke. Компания планирует расширить свою линейку электромобилей в Европе.

Новая модель будет использовать упрощенную версию архитектуры CMF-EV. Она используется электрическим кроссовером Nissan Ariya. Об этом сообщает сайт Auto Express.

В прошлом году руководитель отдела электромобилей Nissan Europe Хелен Перри заявила, что в эту платформу вложили огромные инвестиции, и она будет использоваться для создания других электромобилей марки.

Nissan Ariya Nissan

Позже генеральный директор Nissan Europe по планированию Николас Бозек также намекнул на то, что в разработке есть и другие модели. Кроме того, он сообщил, что новая электрическая система полного привода E-4ORCE, которая дебютирует на внедорожнике Ariya, будет доступна для других моделей.

В Nissan E-4ORCE используются отдельные электродвигатели, установленные на передней и задней осях. Автопроизводитель утверждает, что система обеспечивает больший контроль во всех режимах вождения. "Высокоточное управление крутящим моментом" подавляет крены как в поворотах, так и на торможении.

Как и в случае с Ariya, для электрического кроссовера размером с Juke будут предложены более доступные переднеприводные версии. Они, вероятно, составят подавляющее большинство продаж.

В Auto Express считают, что передняя часть новинки будет похожа на Ariya решеткой радиатора и тонкими дневными ходовыми огнями. Также он может получить аналогичные по своему рисунку легкосплавные диски уменьшенного диаметра и двухцветную окраску с контрастной крышей. Возможны дальнейшие вариации, включая вариант в стиле купе.

В Auto Express считают, что передняя часть новинки будет похожа на Ariya решеткой радиатора и тонкими дневными ходовыми огнями autoexpress.co.uk

Новинка может получить от Ariya аналогичные по своему рисунку легкосплавные диски уменьшенного диаметра autoexpress.co.uk

Ожидается, что электромобиль будет использовать ту же быструю зарядку CCS мощностью 100 кВт, что и Ariya. Скорее всего, он получит аккумулятор на 63 кВтч с запасом хода около 400 км, а также версию с меньшим пробегом и более скромной батареей.

Учитывая, что цена электрической Ariya – от 40000 фунтов стерлингов, модель размером с Juke, вероятно, будет стоить около 30 тысяч, что делает ее прямым конкурентом для Opel Mokka-e, Peugeot 2008 и Hyundai Kona Electric.

Возможный вид будущего внедорожника Nissan Auto Express

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Nissan поделились деталями своих тестов Ariya, в процессе которых основное внимание уделялось ездовым характеристикам, управляемости и уровню комфорта.