Nissan показав фінальні тести нового електрокроса Ariya
Компанія Nissan поділилася деталями своїх доводочних тестів електричного кросовера Ariya перед виведенням моделі на європейський ринок.
Про це повідомляє пресслужба виробника. Новий електричний кросовер Nissan Ariya зовсім скоро з'явиться в європейських шоу-румах, але в компанії продовжують дорожні випробування новинки.
У процесі доведення новинки основна увага приділялася їздовим характеристикам, керованості й рівню комфорту. Для випробувань задіяли досвідчену команду інженерів, які тестували машину на полігоні на острові Хоккайдо.
Полігон має кілька трас, які імітують дороги різних країн і континентів. Тут є звивисті ділянки з перепадами висот, що подібні до гірських серпантинів Європи, є швидкісні ділянки, що схожі на знамениті німецькі автобани. Крім того, передбачені ділянки з різним дорожнім покриттям, зокрема гравійним.
У тестах брали участь як японські інженери, так і їхні колеги з британського Технічного центру Nissan у Кренфілді. Спільна робота дозволила фахівцям обмінятися досвідом та ідеями, а також внести зміни, які підходять для європейського регіону та відповідні місцевим вимогам.
"Створення Nissan Ariya було дуже складним, але неймовірно цікавим. У межах цього процесу ми співпрацювали з нашими колегами з Японії. Ми вносили зміни з урахуванням переваг європейських покупців ще на ранніх етапах розробки, а тепер проводимо остаточне доведення машини", – коментує Іен Шеферд, директор з управління проєктами Nissan Technical Center Europe.
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