Nissan випустить новий електричний автомобіль розміром із Juke

Nissan готується до випуску електричного позашляховика розміром із Juke. Компанія планує розширити свою лінійку електромобілів у Європі.

Нова модель буде використовувати спрощену версію архітектури CMF-EV. Вона використовується електричним кросовером Nissan Ariya. Про це повідомляє сайт Auto Express.

У минулому році керівник відділу електромобілів Nissan Europe Хелен Перрі заявила, що в цю платформу вклали величезні інвестиції, і вона буде використовуватися для створення інших електромобілів марки.

Nissan Ariya Nissan

Пізніше генеральний директор Nissan Europe з планування Ніколас Бозек також натякнув на те, що в розробці є й інші моделі. Крім того, він повідомив, що нова електрична система повного приводу E-4ORCE, яка дебютує на позашляховику Ariya, буде доступна для інших моделей.

У Nissan E-4ORCE використовуються окремі електродвигуни, встановлені на передній та задній осях. Автовиробник стверджує, що система забезпечує більший контроль у всіх режимах водіння. "Високоточна управління крутним моментом" пригнічує крени як в поворотах, так і на гальмуванні.

Як і у випадку з Ariya, для електричного кросовера розміром з Juke будуть запропоновані більш доступні передньопривідні версії. Вони, ймовірно, становитимуть переважну більшість продажів.

В Auto Express вважають, що передня частина новинки буде схожа на Ariya гратами радіатора і тонкими денними ходовими вогнями. Також він може отримати аналогічні за своїм малюнком легкосплавні диски зменшеного діаметру та двоколірне забарвлення з контрастним дахом. Можливі подальші варіації, включаючи варіант в стилі купе.

В Auto Express вважають, що передня частина новинки буде схожа на Ariya гратами радіатора і тонкими денними ходовими вогнями autoexpress.co.uk

Новинка може отримати від Ariya аналогічні за своїм малюнком легкосплавні диски зменшеного діаметра autoexpress.co.uk

Очікується, що електромобіль буде використовувати ту ж швидку зарядку CCS потужністю 100 кВт, що і Ariya. Швидше за все, він отримає акумулятор на 63 кВтг з запасом ходу близько 400 км, а також версію з меншим пробігом і більш скромною батареєю.

З огляду на, що ціна електричної Ariya – від 40000 фунтів стерлінгів, модель розміром із Juke, ймовірно, буде коштувати близько 30 тисяч, що робить її прямим конкурентом для Opel Mokka-e, Peugeot 2008 та Hyundai Kona Electric.

Можливий вигляд майбутнього позашляховика Nissan Auto Express

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Nissan поділилися деталями своїх тестів Ariya, у процесі яких основна увага приділялася їздовим характеристикам, керованості й рівню комфорту.