Nissan показал финальные тесты нового электро-кросса Ariya

Компания Nissan поделилась деталями своих доводочных тестов электрического кроссовера Ariya перед выводом модели на европейский рынок.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новый электрический кроссовер Nissan Ariya совсем скоро появится в европейских шоу-румах, но в компании продолжают дорожные испытания новинки.

В процессе доводки новинки основное внимание уделялась ездовым качествам, управляемости и уровню комфорта. Для испытаний задействовали опытную команду инженеров, которые тестировали машину на полигоне на острове Хоккайдо.

Полигон имеет несколько трасс, которые имитируют дороги разных стран и континентов. Здесь есть извилистые участки с перепадами высот, напоминающие горные серпантины Европы, есть скоростные участки, напоминающие знаменитые немецкие автобаны. Кроме того, предусмотрены участки с разным дорожным покрытием, в том числе, гравийным.

В тестах принимали участие как японские инженеры, так и их коллеги из британского Технического центра Nissan в Крэнфилде. Совместная работа позволила специалистам обменяться опытом и идеями, а также внести изменения, подходящие для европейского региона и соответствующие местным требованиям.

"Создание Nissan Ariya было очень сложным, но невероятно интересным. В рамках этого процесса мы сотрудничали с нашими коллегами из Японии. Мы вносили изменения с учетом предпочтений европейских покупателей еще на ранних этапах разработки, а теперь проводим окончательную доводку машины", – комментирует Иэн Шеферд, директор по управлению проектами Nissan Technical Center Europe.

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