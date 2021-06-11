Nissan назвал дату и место презентации спорткара Z

Японская компания Nissan готовится к премьере своей культовой спортивной модели Nissan Z. Новинку покажут 17 августа на специальном мероприятии в Нью-Йорке.

Об этом сообщает пресс-служба производителя на своей официальной странице в Linkedin. Прообразом наследника легендарного купе Failady Z стал представленный в сентябре прошлого года концепт Z Proto. Автомобиль оснащался классическим V6 с двумя турбинами и механической 6-ступенчатой коробкой. Дизайн модели позволял безошибочно идентифицировать принадлежность купе к клану "Z".

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"Наши дизайнеры сделали бесчисленное количество эскизов и набросков в процессе изучения каждого поколения модели и секрет их успехов", – рассказывает Альфонсо Альбайса, шеф-дизайнер Nissan.

С тех пор возникло множество предположений о том, насколько изменится облик концепта при переходе в серийную модель. С большой долей вероятности можно ожидать, что седьмое поколение будет очень похожим на концепт и сохранит большую часть своего духа.

Nissan Z станет самым мощным среди всех представителей этой модели. Предполагается, что новинка получит 400-сильный V6, который позволит достойно противостоять конкурентам и, в первую очередь, Toyota Supra. Также, ожидается, что в числе козырей новинки будет привлекательная цена на уровне $35 тысяч, что дешевле основных конкурентов.

В ближайшее время компания представит тизеры новинки, появление которых будет прямо пропорционально приближению к дате мировой презентации.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на аукционе выставили на торги гоночный болид Nissan Z.