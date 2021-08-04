Toyota подготовила к юбилею Land Cruiser особую версию

Компания Toyota отмечает в этом году 70-летие своего вездехода Land Cruiser. Для ценителей марки будет изготовлена партия из 600 экземпляров внедорожника на базе модели 70-й серии.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Toyota Land Cruiser 70th Anniversary Edition будет предложена австралийским фанам бренда, а первые экземпляры отправятся к заказчикам в сентябре.

В юбилейную серию из 600 машин войдут 320 пикапов с двойной кабиной, 200 базовых пикапов с одним рядом сидений и 80 универсалов. Покупатели смогут выбирать между тремя цветами кузова – French Vanilla, Merlot Red и Sandy Taupe.

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Версия 70th Anniversary Edition получит богатую комплектацию GXL. Визуально она будет отличаться черной облицовкой радиатора с большой надписью Toyota. Нижняя панель, корпусы фар и накладки на крыльях также будут черного цвета. Также в комплектацию входят 16-дюймовые диски, светодиодные "противотуманки" и ДХО.

Для отделки салона используется черная кожа и декоративные вставки "под дерево". На центральной консоли размещена плакетка с логотипом Land Cruiser в стиле ретро, два порта USB и два подстаканника.

Все Land Cruiser 70th Anniversary Edition будут оснащены 4,5-литровым турбодизельным V8. Он работает в паре с 5-ступенчатой "механикой". В стандартную комплектацию входят блокировки переднего и заднего дифференциалов, что позволит уверенно чувствовать себя в самых суровых условиях австралийского бездорожья.

Напомним, что Toyota представила в 1951 году модель утилитарного вездехода BJ, а в 1954 году он получил имя собственное – Land Cruiser. За 70 лет модель неоднократно совершенствовалась и завоевала славу бескомпромиссного внедорожника даже в самых дорогих модификациях.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota намерена провести модернизацию своего легендарного семейства Land Cruiser 70. Автомобиль получит усиленную конструкцию кузова, чтобы модель соответствовала более жестким нормам пассивной безопасности.