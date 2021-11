Названы 7 претендентов на титул Car of the Year в Европе

Из 39 новых автомобилей, дебютировавших на европейском рынке в этом году, жюри конкурса выбрало 7 претендентов на победу. Имя призера будет названо на церемонии награждения, которая состоится в феврале.

Об этом сообщает пресс-служба организаторов. Традиция выбирать лучший автомобиль Европы была основана в 1963 году. Тогда в конкурсе победил британский Rover 2000. Сегодня конкурс существенно расширился как по количеству членов жюри, так и стран, которые в нем участвуют. Сегодня выбор осуществляют 61 автомобильный журналист из 23 стран.

В этом году из 39 новинок они выбрали 7 наиболее достойных претендентов на победу, причем шесть из них электромобили – Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Ioniq 5, Kia EV6, Renault Megane E-Tech и Skoda Enyaq iV. Седьмым финалистом стал новый Peugeot 308, который пока имеет только гибридную версию, но уже в будущем году получит модификацию на электротяге.

Победитель конкурса Car of the Year 2022 будет объявлен в конце февраля. Церемония награждения обычно проходила в рамках открытия автосалона в Женеве, но в следующем году выставка вновь не состоится, поэтому организаторам придется проводить награждение на отдельном мероприятии. Напомним, что титул Car of the Year 2021 получил хэтчбек Toyota Yaris.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, "Автомобилем года" в Японии стал Nissan Note/Note Aura, в в Германии победителем национального конкурса выбрали Ioniq 5