Toyota Yaris стал 'Автомобилем года 2021' в Европе

Жюри европейского конкурса "Автомобиль года" назвало победителя, которым стал хэтчбек Toyota Yaris.

Об этом сообщает пресс-служба организации. В нынешнем году за победу в конкурсе боролись Citroen C4, Cupra Formentor, FIAT New 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Yaris и электрический Volkswagen ID.3.

Выбор семерки претендентов на победу был сделан из 29 новинок, которые дебютировал в европейских шоу-румах в течении 2020 года в не менее чем пяти европейских странах. Жюри состоит из 59 автомобильных журналистов из 23 стран Европы.

Впервые европейский конкурс Car of the Year провели в 1964 году, а победителем тогда стал британский Rover 2000. В прошлом году награда досталась компактному французскому хэтчбеку Peugeot 208. Эта победа стал шестой для компании за всю историю конкурса.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году торжественная церемония оглашения победителя впервые проводилась в формате онлайн. В наступившем году эта печальная традиция была продолжена.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, назван победитель европейского конкурса Autobest, а в Украине подвели итоги 2020 года и определили бестселлер среди новых автомобилей.