У Ирана была стратегия массированного удара с разных сторон руками "шиитской оси" по небольшой стране, размером с Львовскую область, с огромной плотностью населения.

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Гиперзвуком с Йемена, "Шахедами" с территории Сирии и Ирака, различными на месте собираемыми "Фатехами" и "Фаджрами" из Ливана.

Много баз, много выходов одновременно, причем промышленность за 2000 км восточнее, а ближе только отверточная сборка и команды по запуску.

В день Х- тысячи ракет, дронов, набеги групп через забор, диверсии.

Перегрузка ПРО, невозможность перезаряжать и заправлять истребители, из-за кинжальных дистанций с юга Ливана и Сирии невозможность перехватить реактивными самолетами все это поршневое добро.

Персы поставили все на Зеро. Не на конвенциальную войну - линию соприкосновения, подпертую ПВО и авиацией.

А на террор. Удар кастетом в висок. Пояс прокси, который по шоссе Тегеран-Бейрут будет снабжаться из Ирана, а Иран будет в домике.

Вот только авиации и ПВО в этом домике не было ибо санкции, а деньги на закупать в обход, что-то современное, ушли на террор.

Могло ли это сработать? Могло. При первом ударе несколькими тысячами ракет выбить перехватчики и дальше наращивать давление. Бить НПЗ, газовые платформы, заводы и склады.

Но тут упала Сирия - в том числе из-за постоянных бомбардировок Израиля по иранским базам там, но не только, это тот самый "черный лебедь" во всей красе.

Выбили из обоймы Ливан, а правительство начало давить на "Хезболлу", чтобы они не лезли. Ибо Иран далеко, а пездюли близко.

Выяснилось на практике, что Йемен сам не в состоянии и блокировать судоходство и воевать за несколько тысяч км.

Хотя началось все с нападения "ХАМАС" на Израиль 7 октября.

Связанного с Ираном минимально. Просто они годами думали как можно убить как можно больше евреев и придумали.

Оказалось, что несколько тысяч ракет и боевиков могут нанести серьезный урон.

Что надо верить людям, когда они годами заявляют, что хотят убить тебя.

Израиль мобилизовался - призвали более 350 тысяч резервистов, начали активно закупать в США тяжелое вооружение, самолеты, высокоточные бомбы.

США прибыли на БВ авианосцами и развернули ПРО. Не дав влезть желающим сразу, чтобы их кошмарили поодиночке.

Правительство получило карт-бланш на жесткие действия – все эти картины, как тянут пленных полуголых израильтянок с перерезанными сухожилиями и тысяч падающих ракет, могли быстро заткнуть рот любой оппозиции.

Израильтяне активнее выносить иранскую инфраструктуру вокруг Израиля - под шумок и бюджеты на оборону.

Иранцы, понятно, включились в Ливане и Сирии – начали отвечать на постоянные бомбардировки и обстрелы. Хоть и не были еще готовы, но пришлось.

И понеслось. Вплоть до уничтожения заводов "Шахедов", выноса ПВО Ирана, расчистки коридора для бомбардировщиков США и бункерных бомб сегодня ночью.

Вторжение 7 октября и стало той костяшкой, которое вызвало сход лавины. Шутка юмора – группировка, минимально связанная с Ираном, самоубилась об Израиль и втянула в блуд "шиитскую ось".

Неважно теперь, кстати, достали подземные центрифуги и реакторы на трех объектах, или нет. Вход запечатали и будут повторять, если надо.

Риски, что у людей, которые бросают проект бюджета в колодцы шиитским святым на сверку, появится ядерное оружие, признаны важнее, чем риски нестабильности в регионе.

Трамп вон даже имидж президента миротворца, который не будет влезать в новые войны решил подмочить.

Иранцы одними из первых разглядели, что можно попытаться сделать при помощи дронов, но карта не сыграла потому, что распылились на террор и забыли, что средневековые теократии, испытывающие нехватку топлива и электричества, без всякой войны, в такое не могут.

Я, честно говоря, считаю, что кроме смены режима, не поможет ничего. Для излечения пациента от мракобесия. Но пойдут ли на это сейчас, уже зная, как было в Ираке – 120% нет.