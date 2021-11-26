Ioniq 5 стал 'Автомобилем 2022 года' в Германии

Ioniq 5 получил престижный титула "Автомобилем года" в Германии. В финале электрический кроссовер опередил таких серьезных конкурентов, как Audi E-Tron GT и Porsche 911 GT3.

Об этом сообщает пресс-служба организации. Международное жюри премии GCOTY в составе 20 автомобильных журналистов испытывает и оценивает каждую модель, которая вышла на немецкий рынок в течение года. Претенденты состязаются в пяти категориях: "Спорт", "Компакт", "Премиум", "Люкс" и "Новая энергия" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Одержав победу в категории "Новая энергия", Hyundai Ioniq 5 вышел в финал, где завоевал и титул "Автомобиля 2022 года" в абсолютном зачете. Электрический кроссовер появился у местных дилеров всего полгода назад. Однако это не помешало ему в итоге одолеть очень серьезных соперников, которые выиграли в других категориях GCOTY-2022: Porsche 911 GT3, Peugeot 308, Kia EV6 и Audi e-tron GT.

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Основатель и член жюри GCOTY Йенс Майнерс заявил, что Ioniq 5 "смог набрать высокие баллы по всем критериям, не продемонстрировав слабых мест". При этом, по мнению Майерса, только титулом немецкого конкурса кроссовер не ограничится – Ioniq 5 ждет мировая слава.

В комплектации Ioniq 5 доступны батареи на 58 кВт и 72.6 кВт, а также полный и монопривод. В зависимости от конфигурации кроссовер имеет мощность до 225 кВт и максимальный запас хода до 481 км на одном заряде в соответствии со стандартами WLTP. Уникальная для сегмента бортовая система на 800 В позволяет заряжать батарею с 10 до 80% всего за 18 минут на станциях быстрой зарядки. Кроме того, функция Vehicle-to-Load (V2L) позволяет заряжать от автомобиля различные приборы и инвентарь: ноутбуки, электрические скутеры, электроплиту и т.д.

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