Nissan Note и Note Aura назвали 'Автомобилем года' в Японии

На торжественной церемонии ежегодного конкурса RJC Car of the Year, проводимого автомобильными специалистами и журналистами, хэтчбеки Nissan Note/Note Aura получили престижный титул "Автомобиля года". Кроме того, используемая в них гибридная система привода e-Power второго поколения получила награду за лучшую технологию – RJC Technology of the Year.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Хэтчбеки Note и Note Aura были отмечены за "высокий уровень комфорта и яркий, инновационный дизайн". Оба автомобиля оснащены трансмиссией e-Power, которая также была высоко отмечена организаторами конкурса.

Запущенный в продажу в декабре 2020 года, новый Note покорил сердца клиентов своим силовым агрегатом и бесшумностью. Владельцы также высоко оценивают новаторский дизайн экстерьера и интерьера Note, символизирующий новую эру электромобилей.

Компактный премиальный Note Aura, представленный в августе, получил высокую оценку за трансмиссию, изысканный интерьер и высокий уровень акустического комфорта.

Напомним, что в системе e-Power бензиновый 1,2-литровый мотор (82 л.с.) используется исключительно в качестве генератора и не имеет связи с колесами. Переднеприводная версия оснащена 136-сильным тяговым электромотором, в активе которого 300 Нм крутящего момента. В варианте 4WD у машины есть еще один электродвигатель (68 л.с.,100 Нм), который находится сзади и приводит свою пару колес.

Всего за 10 месяцев было размещено более 100 тысяч заказов на Nissan Note и Note Aura.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в спортивном подразделении Nissan Nismo подготовили свое видение модели Note Aura. Автомобиль получил собственные настройки шасси и фирменный обвес.