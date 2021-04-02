Mercedes EQS сможет проехать 770 км на одном заряде

Электрический седан Mercedes EQS предложит 770 километров дальности пробега. Ранее компания заявляла, что этот показатель будет больше, чем 700 км, но точно его не называла.

Эти большие цифры основаны на цикле испытаний WLTP в Европе. Американское агентство охраны окружающей среды, вероятно, оценит этот диапазон цифрой ниже. Об этом сообщает Motor1.

Немецкий автопроизводитель готовит EQS до скорого дебюта, но пока непонятно, какой силовой агрегат получит авто. Говорят, что это будет установка на 470 лошадиных сил и 759 Ньютон-метров крутящего момента.

Известно, что внутри седан получит новый экран MBUX Hyperscreen. Он вместит в себя три дисплея и охватит всю ширину приборной панели. Также можно выбрать версию без него и получить информационно-развлекательную систему S-класса, которая все еще поражает и предложит новый дизайн панели приборов.

Mercedes полностью раскроет EQS 15 апреля, хотя это только начало усилий компании в электрификации. Позже в этом году они покажут меньший EQE и ожидается появления внедорожников. AMG объявила, что на горизонте есть два новых электромобиля.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Mercedes-Benz EQS заметили почти без камуфляжа. Автомобиль получился очень обтекаемым и считается, что коэффициент сопротивления воздуху у него будет ниже, чем Cd 0,21.