Mercedes EQS зможе проїхати 770 км на одному заряді

Електричний седан Mercedes EQS запропонує 770 кілометрів дальності пробігу. Раніше компанія заявляла, що цей показник буде більше, ніж 700 км, але точно його не називала.

Ці великі цифри базуються на циклі випробувань WLTP в Європі. Американська агенція охорони навколишнього середовища, ймовірно, оцінить цей діапазон нижчою цифрою. Про це повідомляє Motor1.

Німецький автовиробник готує EQS до скорого дебюту, але поки незрозуміло, який силовий агрегат отримає авто. Подейкують, що це буде установка на 470 кінських сил і 759 Ньютон-метрів крутного моменту.

Відомо, що всередині седан отримає новий екран MBUX Hyperscreen. Він вмістить у собі три дисплеї та охопить всю ширину приладової панелі. Також можна обрати версію без нього і отримати інформаційно-розважальну систему S-класу, яка все ще вражає та запропонує новий дизайн панелі приладів.

Mercedes повністю розкриє EQS 15 квітня, хоча це лише початок зусиль компанії в електрифікації. Пізніше цього року вони покажуть менший EQE та очікується на появу позашляховиків. AMG оголосила, що на горизонті є два нових електромобіля.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Mercedes-Benz EQS помітили майже без камуфляжу. Автомобіль вийшов дуже обтічним і вважається, що коефіцієнт опору повітрю в нього буде нижче, ніж Cd 0,21.