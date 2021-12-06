Mazda презентовала гибридный хэтчбек Mazda2

Японская компания Mazda представила свой первый серийный гибридный автомобиль. Новинка создана при участии специалистов компании Toyota.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Модель Mazda2 Hybrid отправится к европейским дилерам марки весной будущего года. Новинка станет первой гибридной модификацией в модельной гамме компании.

Автомобиль оснащен гибридным силовым агрегатом, в состав которого входят 93-сильній 1,5-литровій трёхцилиндровой мотор и электродвигатель мощностью 59 кВт (80 л.с.). Суммарная мощность такого тандема достигает 116 л.с. Аналогичный гибридный силовой агрегат используется на автомобилях марки Toyota, например, на недавно представленной кроссовере Toyota Yaris Cross, который мы недавно протестировали в Украине.

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С таким "сердцем" хэтчбек Mazda2 Hybrid способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 9,7 секунд, а расход топлива в смешанном цикле WLTP составляет порядка 3,3-3,8 л/100 км пробега. При старте с места автомобиль использует тяговый электромотор, а при повышении нагрузки и скорости в дело вступает ДВС. За работу гибридного силового агрегата отвечает управляющая электроника, которая автоматически выбирает оптимальный момент для работы компонентов системы.

Новинка будет доступна для покупателей в трех вариантах комплектации. Она рассчитана на перевозку водителя и трех пассажиров, а также 286 л поклажи.

Mazda2 Hybrid является результатом реализации стратегии снижения компанией вредных выбросов и электрификации бренда Sustainable Zoom-Zoom 2030. В рамках этой программы планируется к 2030 году вдвое снизить выбросы CO2, а к 2050 году стать полностью углеродно нейтральной компанией.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mazda представила новый кроссовер CX-50.