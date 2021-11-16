Mazda представила новый кроссовер CX-50

Японская компания Mazda представила на американском рынке новый среднеразмерный кроссовер СХ-50. Новинка будет выпускаться на заводе Mazda Toyota Manufacturing в Алабаме с января будущего года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Кроссовер является первой ласточкой нового глобального семейства SUV. Он не является заменой существующей модели CX-5, которая недавно подверглась модернизации и останется в продуктовом портфолио марки еще несколько лет.

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По своим размерам CX-50 крупнее СХ-5 и адресована любителям активного отдыха. Для этого автомобиль в стандартной комплектации оснащается полноприводной трансмиссией i-Activ All-Wheel Drive (AWD) и новой системой управления ездовыми режимами Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive). Первоначально CX-50 будет доступен с бензиновыми 2,5-литровыми моторами Skyactiv-G. В атмосферной версии он развивает 190 л.с., а в турбированной – 230 л.с. Оба мотора будут работать в паре с 6-ступенчатым "автоматом". Позже в гамме CX-50 появятся гибридные модификации.

Внешне автомобиль выделяется черными облицовкой радиатора и корпусами зеркал, развитым защитным обвесом по периметру кузова, мощным багажником на крыше, а также серебристыми вставками на бамперах и боковинах кузова. Также для новинки подготовили новые цвета и материалы отделки. В качестве опции будет предложен ассортимент аксессуаров, а также декоративные матовые аппликации на кузове.

В салоне Mazda CX-50 доминирует стилистика минимализма: количество кнопок сведено к минимуму, а за большинство второстепенных функций отвечает инфо-развлекательная система с крупным горизонтальным экраном. Впервые на СХ-50 будет предложена полноразмерная панорамная крыша.

У дилеров новинка появится весной будущего года. Цены станут известны ближе к началу продаж.

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