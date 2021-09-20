Mazda представила обновленный кроссовер CX-5

Японская компания Mazda провела плановое обновление одного из своих бестселлеров – кроссовера СХ-5. Новинка получила объемную облицовку радиатора с глянцевым черным покрытием, иные бамперы и накладки на колесные арки в цвет кузова.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Дизайнеры постарались сохранить обаяние модели, но при этом внести свежую струю в ее облик. Автомобиль получил новую светотехнику, изящные легкосплавные 19-дюймовые диски с новым рисунком, а в палитре цветов появился светло-бежевый оттенок Zilcon Sand.

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Для кроссовера подготовили новые цвета и материалы отделки салона. Например, в версии Active будет использоваться замшевая обивка со строчкой цвета лайма, а у версии Sport декоративная строчка будет красной, а отделка – кожаной. В топовой версии салон отделан кожей Nappa и натуральным деревом.

Мультимедийная система MZD Connect получила беспроводную поддержку Apple CarPlay и беспроводную зарядку, которые будут доступны в средней и топовой комплектациях модели в Украине.

Покупатели смогут выбирать между 2-литровым 165-сильным мотором или 2,5-литровым двигателем мощностью 194 л.с. Оба работают в паре с 6-ступенчатым "автоматом". Для украинского рынка будут доступны версии как с передним, так и с полным приводом.

Обновленная платформа Skyactiv-Vehicle Mazda получила иные настройки подвески, а также улучшенную звуко- и шумоизоляцию. Также у CX-5 появится новая система выбора режима езды Mi-Drive – Mazda Intelligent Drive Select. Для топовой комплектации будет доступно бесконтактное открывание задней двери.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Mazda запатентовала новую эмблему с ротором Ванкеля.