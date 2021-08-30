Mazda запатентовала новую эмблему с ротором Ванкеля

Японская компания Mazda зарегистрировала новый товарный знак в виде роторного двигателя. Предположительно он будет использоваться для моделей с гибридным силовым агрегатом.

Об этом сообщает портал Carscoops. В компании Mazda несколько лет назад рассказали, что не отказываются от идеи использования роторного двигателя в своих автомобилях. Однако, теперь он будет применяться на гибридных моделях с тяговым электромотором. А роторный двигатель будет использоваться в качестве бензогенератора.

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В заявке на товарный знак изображен ротор двигателя Ванкеля в форме закругленного треугольника, внутри которого находится буква "е". Ожидается, что первым силовой агрегат с роторным бензогенератором получит кроссовер MX-30 EV. Кроме того, в недрах конструкторского бюро компании ведутся работы над созданием гибридного спорткара, прототипом которого станет концептуальное купе RX-Vision. Так что поклонники марки с нетерпением ожидают возвращения модели RX.

С учетом того, что в последние годы наметилась тенденция на возрождение японских спортивных автомобилей, таких как Nissan Z и Toyota Supra, появление спортивной модели у компании Mazda выглядит вполне естественным.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mazda рассказала о своей стратегии электрификации.