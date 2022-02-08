Mazda показала тизер нового кроссовера для Европы

Японская компания Mazda опубликовала тизер совершенно нового кроссовера CX-60. Новинка будет представлена на европейском рынке 8 марта.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Пятиместный гибридный (PHEV) кроссовер создан на новой модельной платформе, анонсированной осенью прошлого года.

Напомним, что компания Mazda в ближайшие несколько лет планирует вывести на мировые рынки сразу пять кроссоверов – CX-50, CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90. Первый из них – CX-50 – уже начали собирать на американском заводе Mazda Toyota Manufacturing в Хантсвилле в штате Алабама. Следующим выйдет кроссовер для европейского рынка – CX-60, дебют которого состоится ровно через месяц, 8 марта.

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CX-60 станет первым кроссовером Mazda с гибридным силовым агрегатом PHEV. Новинка получит привлекательный дизайн в фирменной стилистике KODO, для которой характерны плавные формы, крупная решетка радиатора и выразительные фары.

Гибридный силовой агрегат будет включать 2,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый ДВС и вспомогательный электромотор. Суммарная мощность будет оставлять 304 л.с. Подробные технические характеристики станут известны в рамках презентации. Помимо PHEV для новинки будут доступны рядные "шестерки" с 48-вольтовым стартер-генератором – бензиновая Skyactiv-X и дизельная Skyactive-D.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, компания Mazda презентовала гибридный хэтчбек Mazda2.