Львовские спасатели получили пожарные машины Peugeot

Сергей Иванов Новости 16:57, 30.03.2021 Обновлено: 16:57, 30.03.2021

Львовские спасатели получили партию современных автомобилей первой помощи АПП-2, созданные на базе популярной модели Peugeot Boxer.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. К поступившим ранее машинам добавились еще три специальных автомобиля АПП-2.

Львовские спасатели получили партию современных автомобилей первой помощи АПП-2
Peugeot

Данные автомобили построены на шасси модели Boxer и оснащены мощным 160-сильным дизельным двигателем. По своему функционалу каждый АПП-2 представляет собой универсальный автомобиль для оказания экстренной помощи в самых сложных ситуациях.

Для тушения пожаров в автомобиле предусмотрены цистерна на 500 л воды, а также 20-литровый бак пенообразователя. Кстати, именно такие машины позволяют справиться с большинством пожаров, особенно в условиях ограниченного пространства.

Для тушения пожаров в автомобилей предусмотрены цистерна на 500 л воды, а также 20-литровый бак пенообразователя
Peugeot

Для спасения людей в экстренных ситуациях, например, в ДТП, есть многочисленное специализированное техническое оборудование: бензорез и бензопила, гидравлические домкраты и инструменты. Кроме того, в комплект оборудования входит специальный набор для оказания экстренной медицинской помощи.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в рамках программы обновления автомобильного парка медицинских амбулаторий общей практики в Днепропетровской области медики получили крупную партию минивенов Peugeot.

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