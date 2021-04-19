Lexus представил ES с обновленным внешним видом и улучшенной динамикой

Lexus ES получил обновление внешнего вида, динамики и интерьера. Он дебютирует как модель 2022 модельного года.

Модель оснащена новой решеткой радиатора, которая "подчеркивает элегантный дизайн автомобиля". Она окружена новыми светодиодными фарами, которые получили обновленную цветовую палитру. Об этом сообщает Carscoops.

Изменений немного, но ES еще обновили 17-дюймовые колеса, которые получили новые спицы. Седан также может быть оснащен колесами на 18 дюймов, тогда как версия F Sport получила эксклюзивные 19-дюймовые с новым черным покрытием.

Ранее Lexus не хотел устанавливать внутри сенсорные экраны, но теперь постепенно начал их внедрять в свои авто, и ES не остался в стороне. В стандартном комплекте 8,0-дюймовая информационно-развлекательная система, но также доступен 12,3-дюймовый дисплей. Оба теперь удобные для прикосновения и были перемещены на 109 мм вперед, чтобы к ним было легче дотянуться. Это изменения требовали еще несколько обновлений, но общий вид мгновенно узнаваемый.

Опции двигателя сохранятся, но появился новый ES 300h F Sport. Он сочетает в себе все привычные характеристики F Sport с экологически чистым гибридным силовым агрегатом, который, вероятно, будет выдавать общую мощность 215 л.с.

Кроме того, ES 350 F Sport будет предлагаться с новым динамическим пакетом Dynamic Handling Package, который оснащен режимами езды Sport + и Custom, а также адаптивной переменной подвеской. Последняя обеспечивает 650 уровней регулировки.

ES 2022 модельного года имеет новую подвеску, которая улучшает комфорт езды и оптимизирует стабильность управления, и усовершенствованную тормозную систему с увеличенной педалью, что обеспечивает лучшую "устойчивость и уверенность ног при нажатии".

Автомобиль будет поставляться в стандартной комплектации с новой системой безопасности Lexus + 2,5, которая включает систему предварительного столкновения с усовершенствованным объективом камеры и радиолокатором миллиметровых волн. Также есть новые функции помощи при поворотах на перекрестке и ассистент помощи при аварийном управлении.

Lexus ES поступит в дилерские центры этой осенью. Дополнительная информация будет объявлена ближе к выходу.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Lexus представил концепт LF-Z Electrified, который должен продемонстрировать направление развития дизайна будущих электромобилей марки.