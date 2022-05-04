Lego построила полноразмерную модель Ferrari F40

В США в развлекательном парке презентовали полноразмерную модель суперкара Ferrari F40 из элементов конструктора Lego. Для изготовления уникальной конструкции потребовалось около 360 тысяч мелких деталей.

Об этом сообщает пресс-служба комплекса LegoLand в Калифорнии. К открытию в детском развлекательном парке нового аттракциона Lego Ferrari Build & Race, который начнет свою работу 12 мая нынешнего года, в компании собрали полноразмерный макет Ferrari F40. Да, он не имеет в своем арсенале 470-сильного мотора, но терпению мастеров нужно отдать должное, ведь для изготовления модели потребовалось около 360 тысяч мелких деталей.

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Весь процесс сборки единственного в мире суперкара Ferrari F40 из деталей конструктора Lego потребовал 1800 часов на разработку и еще более 1900 часов на сборку конструкции. По своим размерам копия примерно соответствует настоящему автомобилю. Длина конструкции 4,2 м, ширина – более 1,8 м, высота – 1,2 м, а колесная база – 2,4 м. Для сравнения, у Ferrari F40 эти параметры равны 4358/1970/1124 мм и 2450 мм соответственно.

Модель будет представлена в "гаражной" экспозиции Lego Ferrari Build & Race. Посетители аттракциона смогут посидеть внутри машины и сфотографироваться с ней. Гараж является одной из трех интерактивных зон отдыха. Там же можно будет собрать и протестировать свой вариант автомобиля Lego. А цифровой гоночный трек позволит посетителям принять участие в виртуальных автогонках.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Lego подготовила свою версию культового Mustang Shelby GT500.