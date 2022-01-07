Lego подготовила свой вариант культового Mustang Shelby GT500

Приобрести мощный и агрессивный Ford Mustang Shelby GT500 может себе позволить не каждый поклонника культового спорткара. Известный производитель конструкторов Lego решил устранить эту проблему и предложил доступную версию и даже снабдил ее моторчиком.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания Lego известная своими конструкторами, которые позволяют не только удовлетворить тягу к творчеству, разнообразить досуг и за достаточно скромную сумму пополнить личный автопарк суперкаром. Например, мы ранее рассказывали о модели модели Lamborghini Sian FKP 37.

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Новое детище, разработанное специалистами Lego, – спорткар Ford Mustang Shelby GT500. Длина модели – 25,4 см, ширина – 11,43 см, а высота – 7,62 см, что примерно в 18 раз меньше настоящего автомобиля. Модель состоит из 544 деталей и обойдется в $49,95.

Создатели конструктора попытались придать машине узнаваемый облик и снабдили характерными элементами дизайна – белыми "гоночными" полосами на ярко-зеленом кузове, установили задний спойлер и передний сплиттер, а для большей реалистичности оснастили инерционным мотором, позволяющим машине передвигаться без посторонней помощи.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, подразделение Toyota Gazoo Racing объединила усилия с известным производителем конструкторов Lego и построила полноразмерную модель купе GR Supra из 480 тысяч деталей.