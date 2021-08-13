Lego изготовила полноразмерное купе Toyota GR Supra

Подразделение Toyota Gazoo Racing объединила усилия с известным производителем конструкторов Lego и построила полноразмерную модель купе GR Supra. Необычный проект приурочен к 35-летию спорткара.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. На изготовление Lego Supra ушло порядка 480 тысяч деталей. От настоящего авто модели достались колесные диски и шины. Автомобиль имеет великолепную деталировку и работоспособные фары с ДХО.

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Интерьер почти полностью выполнен из пластиковых деталей Lego, включая центральную консоль и торпеду. От настоящего автомобиля машина получила водительское кресло, руль и шкалу приборов. Вместо бензинового мотора создатели подобрали более достойный вариант – компактный электромотор, питаемый литий-ионной батареей.

Стоит отметить, что это не первый опыт Lego по созданию машины в масштабе 1:1. Ранее в компании уже имели аналогичный опыт с спорткарами McLaren, Lamborghini, Bugatti, а также седаном Toyota Camry. Как и все подобные проекты, Lego GR Supra изготовлена не на продажу, но компания может предложить миниатюрный вариант в серии Speed Champions за скромную сумму в $20.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Automobili Lamborghini и известный производитель конструкторов Lego Group объединили свои усилия по созданию модели Lamborghini Sian FKP 37.