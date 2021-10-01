Lamborghini вернула к жизни первый Countach

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
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Lamborghini вернула к жизни первый Countach

Итальянская компания Lamborghini в этом году отмечает 50-летие своей культовой модели Countach. К юбилею мастера подразделения Polo Storico воссоздали первый прототип LP500, который стал звездой Женевского автошоу 1971 года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В компании с большим размахом отмечают 50-летие Countach. Ранее итальянцы презентовали купе Countach LPI 800-4, созданное на базе модели Avetador, которое будет изготовлено ограниченным тиражом. Еще одним подарком стал прототип Countach, который был разбит на тестах в 1974 году.

Архивное фото прототипа Lamborghini LP500
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Созданием машины поручили подразделению Lamborghini Polo Storico, которое в обычное время занимается обслуживанием и реставрацией ретро автомобилей марки. С учетом того, что от оригинального прототипа остались только фотографии, мастерам пришлось немало потрудиться, чтобы по имеющимся иллюстрациям восстановить все особенности облика машины. За основу для создания 3D-модели взяли музейный экземпляр первого серийного Countach из коллекции фирменного музея.

Lamborghini LP500 стал самой яркой звездой автошоу в Женеве в 1971 году

На постройку реплики прототипа компанию вдохновил один из состоятельных коллекционеров, который еще в 2017 году был готов инвестировать немалые средства в создание уникального образца. И вот, спустя 4 года его мечта осуществилась.

Фирма PPG воссоздала для реплики ярко-желтую эмаль Giallo Fly Speciale для окраски кузова

Автомобиль воссоздан до мельчайших деталей. В частности, фирма PPG подготовила ярко-желтую эмаль Giallo Fly Speciale для окраски кузова, а компания Pirelli изготовила комплект шин Cinturato CN12 размерностью 245/60R14 спереди и 265/60R14 – сзади, которые устанавливались на прототипе 50-летней давности.

Реплику Countach LP 500 презентуют публике на выставке Concorso d’Eleganza Villa d’Este

Countach LP 500 будет презентован на выставке Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Напомним, что с 1974 по 1990 год Lamborghini изготовила 1983 экземпляра модели Countach, но прототип LP500, безусловно, является наиболее уникальным из всех.

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