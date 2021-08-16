Lamborghini возродила культовую модель Countach. Видео

Итальянская компания Lamborghini презентовала на фестивале в калифорнийском Монтерее новую модель Countach LPI 800-4. Автомобиль создан по мотивам знаковой модели 70-х годов.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. На волне интереса к автомобилям прошлых лет в итальянской Lamborghini решили предложить покупателям "ремейк" модели Countach. Создание новинки приурочили к 50-летию дебюта оригинального суперкара, а презентацию провели на престижном автомобильном фестивале в Монтерее (чтобы посмотреть видео с презентации, доскролльте новость до конца).

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Под капотом новинки скрывается 6,5-литровый V12, который развивает мощность 780 л.с., еще 34 "лошадки" обеспечивает электромотор, расположенный в блоке с роботизированной коробкой передач. Подобный "мягкий" гибрид уже использовался ранее на модели Siаn. Интересно, что вместо литий-ионной батареи для питания электромотора используются суперконденсаторы. Они обеспечивают втрое большую мощность, чем АКБ аналогичной массы.

Несущий монокок и все кузовыне панели изготовлены из карбонового волокна, в результате вес машины всего 1595 кг. Среди интересных "фишек" – фотохроматическая крыша, которая меняет свою прозрачность в зависимости от предпочтений водителя. Салон отделан кожей ручной выделки, а на приборной панели расположились несколько цифровых дисплеев.

Countach LPI 800-4 получил разновеликие колесные диски с резиной Pirelli P Zero Corsa размерностью 255/30 ZR20 спереди и 355/25 ZR21– сзади. Под элегантными дисками скрываются карбоно-керамические тормозные диски, позволяющие обуздать взрывной характер машины.

Всего компания планирует изготовить 112 экземпляров суперкара. Цифра 112 является отсылкой к заводскому обозначению проекта создания Countach 50 лет назад. Серийные образцы отправятся к заказчикам в первом квартале будущего года.

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