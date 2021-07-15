Уникальный Lamborghini Miura SVJ выставили на продажу

Эксклюзивную версию спорткара Lamborghini Miura выставили на продажу. Модель SVJ была изготовлена лимитированным тиражом под руководством заводского тест-пилота Боба Уоллеса.

Об этом сообщает пресс-служба аукциона Kidston. Первая Miura SVJ была создана тест-пилотом компании Бобом Уоллесом, который хотел добавить "Миуре" спортивности. Прототип отличался от серийной модели целым рядом оригинальных деталей, включая "прямоток", форсированный мотор V12, иные фары и более спартанский интерьер. Машина была продана VIP-клиенту, Альфредо Бельпоне, который вскоре превратил его в груду металлолом.

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Ламборгини не был фаном автоспорта, но это не остановило Уоллеса, который активно продвигать идею постройки Miura SVJ небольшой серией, тем более, что состоятельные поклонники, узнав о прототипе, выразили свое желание купить подобную машину. По разным данным компания изготовила от 5 до 7 таких машин.

Предлагаемый на продажу экземпляр имеет номер шасси 5090. Он был изготовлен в 1972 годe и известен под именем "Корсиканский автомобиль". Заказчиком был французский девелопер Поль Ферранди, который был уроженцем Корсики. После 3 лет реставрации в 2012 году машина вновь увидела свет. В процессе восстановления ей вернули родной красный цвет Rosso Granada. На одометре машины всего 19582 км.

Стоимость автомобиля доступна по запросу у организаторов торгов, но с учетом редкости модели ценник будет порядка $2 млн. Последний раз Miura SVJ была продана на аукционе RM Sotheby`s в 2015 году за внушительную сумму в $1897500.

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