Уникальный Lamborghini Miura SVJ выставили на продажу

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
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Уникальный Lamborghini Miura SVJ выставили на продажу

Эксклюзивную версию спорткара Lamborghini Miura выставили на продажу. Модель SVJ была изготовлена лимитированным тиражом под руководством заводского тест-пилота Боба Уоллеса.

Об этом сообщает пресс-служба аукциона Kidston. Первая Miura SVJ была создана тест-пилотом компании Бобом Уоллесом, который хотел добавить "Миуре" спортивности. Прототип отличался от серийной модели целым рядом оригинальных деталей, включая "прямоток", форсированный мотор V12, иные фары и более спартанский интерьер. Машина была продана VIP-клиенту, Альфредо Бельпоне, который вскоре превратил его в груду металлолом.

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1972 Lamborghini Miura SVJ
Салон Lamborghini Miura SVJ
1972 Lamborghini Miura SVJ

Ламборгини не был фаном автоспорта, но это не остановило Уоллеса, который активно продвигать идею постройки Miura SVJ небольшой серией, тем более, что состоятельные поклонники, узнав о прототипе, выразили свое желание купить подобную машину. По разным данным компания изготовила от 5 до 7 таких машин.

После реставрации Lamborghini Miura SVJ вернули "родной" цвет Rosso Granada
Двигатель Miura SVJ
Подкапотное пространство Miura SVJ

Предлагаемый на продажу экземпляр имеет номер шасси 5090. Он был изготовлен в 1972 годe и известен под именем "Корсиканский автомобиль". Заказчиком был французский девелопер Поль Ферранди, который был уроженцем Корсики. После 3 лет реставрации в 2012 году машина вновь увидела свет. В процессе восстановления ей вернули родной красный цвет Rosso Granada. На одометре машины всего 19582 км.

Стоимость автомобиля доступна по запросу у организаторов торгов, но с учетом редкости модели ценник будет порядка $2 млн. Последний раз Miura SVJ была продана на аукционе RM Sotheby`s в 2015 году за внушительную сумму в $1897500.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Lamborghini подготовил "прощальную" версию суперкара Aventador.

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