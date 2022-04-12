Lamborghini представил трековый суперкар

Итальянская компания Lamborghini подготовила для ценителей скорости экстремальную трековую версию Huracan Tecnica. Новинка получила облегченную конструкцию, мощный мотор и задний привод.

Об этом сообщает пресс-служба компании. В компании Lamborghini продолжают расширять ассортимент предлагаемых моделей. Пока весь мир с нетерпением ожидает появления "внедорожной" версии Huracan Sterrato, итальянский производитель явил миру трековую скоростную версию Huracan Tecnica.

В качестве основы для создания новинки была выбрана заднеприводная модель Huracan Evo. В иерархии семейства модификация Tecnica займет место между Evo и экстремальной STO. Таким образом, Tecnica прекрасно подойдет как для скоростных магистралей, так и для гоночного трека.

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Версия Tecnica получила богатую комплектацию, а также форсированный с 610 до 640 л.с. атмосферный V10 от версии STO. По сравнению с STO версия Tecnica поначалу кажется довольно скромной. Но на самом деле автомобиль имеет много существенных визуальных изменений, многие из которых позаимствованы у самых экстремальных моделей Lamborghini последних лет. Например, новинка получила бампер оригинального дизайна по мотивам гиперкара Sian и концепта Terzo Millenio, форма боковых окон напоминает концепт Essenza SCV12, а 20-дюймовые диски Damiso с особой гравировкой выполнена по мотивам прототипа Vision GT.

Наибольшие изменения видны в задней части модели, которая имеет легкую карбоновую крышку моторного отсека и вертикальное заднее окно. Автомобиль получил гексагональные выхлопные патрубки, новый бампер, задний диффузор, который может быть черным или окрашен в цвет кузова, а также небольшой фиксированный задний спойлер.

Задний спойлер выглядит скромно, по сравнению с версией STO, но в компании Lamborghini утверждают, что он обеспечивает на 35% лучшую прижимную силу в задней части кузова, по сравнению с версией Evo. Кроме того, автомобиль получил дополнительный комплект аэродинамических элементов, включая новый передний сплиттер, а также специальные панели днища, позволяющие снизить на 20% аэродинамическое сопротивление.

Еще одним важным отличием новинки стало снижение массы. В частности, капот изготовлен из карбона. Версия Tecnica весит 1379 кг, что на 10 кг легче Evo, но на 40 кг тяжелее бескомпромиссного STO. На разгон до первой "сотни" модели Tecnica требуется 3,2 секунды. Для сравнения, заднеприводная версия Evo тратит на спринт 3,3 с, а STO – ровно 3 секунды.

Новинка от Lamborghini имеет систему подруливания задних колес и векторизации тяги, карбоно-керамические тормоза, фирменную систему управления работой силового агрегата LDVI от 640-сильной версии AWD Evo. В качестве опции покупатель может дополнительные опции, включая облегченные двери и каркас безопасности. Продажи новинки начнутся во второй половине будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, тестовый прототип Lamborghini Urus Evo заметили без камуфляжа.