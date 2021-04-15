Lamborghini Miura SV отметила свое 50-летие

В этом году итальянская компания Lamborghini празднует 50-летие культовой модели.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Дебют модели состоялся 50 лет назад на Женевском автосалоне.

Miura SV отличается от других представителей семейства уникальным дизайном. Автомобиль выделяется более широкими задними крыльями, иными задними фонарями и капотом. Кколесные диски получили новый рисунок, а ширину задних увеличили. Кроме того, для лучшей стабильности на дороге колею расширили на 130 мм, установили измененную заднюю подвеску и усилили шасси.

В движение Miura SV приводит 4-литровый 12-цилиндровый мотор мощностью 385 л.с., расположенный за спинками сидений водителя и единственного пассажира.

Салон модели богато отделан кожей и хромированными деталями.

Miura SV способна развивать максимальную скорость свыше 290 км/ч. Всего было собрано 150 экземпляра. Последнюю машину изготовили в 1975 году для бизнесмена Вальтера Вольфа. Сегодня этот автомобиль выставлен в музее Lamborghini в Санта-Агата Болоньезе.

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