Lamborghini Miura SV відзначила своє 50-річчя

Сергій Іванов
Сергій Іванов
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1,7 т.
Lamborghini Miura SV відзначила своє 50-річчя

Цього року італійська компанія Lamborghini святкує 50-річчя культової моделі.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Дебют моделі відбувся 50 років тому на Женевському автосалоні.

Дебют Miura SV відбувся 50 років тому на Женевському автосалоні.
Через 50 років автомобіль виглядає стильно та сучасно

Miura SV відрізняється від інших представників сімейства унікальним дизайном. Автомобіль виділяється більш широкими задніми крилами, іншими задніми ліхтарями та капотом. Колісні диски отримали новий малюнок, а ширину задніх збільшили. Крім того, для кращої стабільності на дорозі колію розширили на 130 мм, встановили змінену задню підвіску та посилили шасі.

Miura SV відрізняється від інших представників сімейства унікальним дизайном

У рух Miura SV приводить 4-літровий 12-циліндровий мотор потужністю 385 к.с.,розташований за спинками сидінь водія та єдиного пасажира.

У рух Miura SV приводить 4-літровий 12-циліндровий мотор потужністю 385 к.с.

Салон моделі багато оздоблений шкірою та хромованими деталями.

Салон моделі багато оздоблений шкірою та хромованими деталями

Miura SV здатна розвивати максимальну швидкість понад 290 км/год. Всього було зібрано 150 примірника. Останню машину виготовили в 1975 році для бізнесмена Вальтера Вольфа. Сьогодні цей автомобіль виставлено у музеї Lamborghini у Санта-Агата Болоньєзе.

Miura SV здатна розвивати максимальну швидкість понад 290 км/год

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