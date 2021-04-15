Lamborghini Miura SV відзначила своє 50-річчя

Цього року італійська компанія Lamborghini святкує 50-річчя культової моделі.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Дебют моделі відбувся 50 років тому на Женевському автосалоні.

Miura SV відрізняється від інших представників сімейства унікальним дизайном. Автомобіль виділяється більш широкими задніми крилами, іншими задніми ліхтарями та капотом. Колісні диски отримали новий малюнок, а ширину задніх збільшили. Крім того, для кращої стабільності на дорозі колію розширили на 130 мм, встановили змінену задню підвіску та посилили шасі.

У рух Miura SV приводить 4-літровий 12-циліндровий мотор потужністю 385 к.с.,розташований за спинками сидінь водія та єдиного пасажира.

Салон моделі багато оздоблений шкірою та хромованими деталями.

Miura SV здатна розвивати максимальну швидкість понад 290 км/год. Всього було зібрано 150 примірника. Останню машину виготовили в 1975 році для бізнесмена Вальтера Вольфа. Сьогодні цей автомобіль виставлено у музеї Lamborghini у Санта-Агата Болоньєзе.

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