Концерн Daimler сменил имя на Mercedes-Benz Group

Немецкий концерн Daimler AG отныне будет называться Mercedes-Benz Group AG. Он будет заниматься производством легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. 1 февраля 2022 года закончилась реструктуризация концерна, который разделился на две части. В процессе этой трансформации появились две компании Mercedes-Benz и Daimler Truck.

Руководителем Mercedes-Benz останется прежний босс Daimler AG Ола Каллениус. Каждая компания будет самостоятельно представлена на бирже и иметь собственного руководителя. При этом Mercedes-Benz Group AG является владельцем 35% акций Daimler Truck. Преобразования никак не отразятся на торговых марках выпускаемых машин: легковые авто, грузовики и автобусы будут, как и прежде, выпускаться под брендом Mercedes-Benz и нести знаменитую трехлучевую звезду.

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Параллельно с переименованием материнского концерна произошла смена имени подразделения Daimler Mobility AG, которое теперь называется Mercedes-Benz Mobility AG. Оно займется вопросами в области финансирования, лизинга и страхования.

Компания Daimler Truck продолжит выпускать грузовые автомобили и автобусы под брендами BharatBenz, Freightliner, Fuso, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses и Western Star. Возглавит Daimler Truck один из топ-менеджеров концерна, Мартин Даум.

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