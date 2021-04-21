Китайцы показали конкурента Rolls-Royce Cullinan

Юрий Андриив
Юрий Андриив
Новости
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1,4 т.
Tank 800

Китайская компания Great Wall Motors представила внедорожник Tank 800. Его прототип должен стать флагманской моделью суббренда Tank.

Недавно автопроизводитель показал концепт Cybertank, который также должен войти в серию Tank, и уже сейчас он демонстрируют еще одну новинку. Она получила массивную решетку радиатора, огромные фары и небольшой клиренс, что придает ей все признаки роскошного внедорожника. Также этому эффекту помогает фиолетово-золотистая цветовая палитра. Об этом сообщает Carscoops.

Задняя часть Tank 800

Tank 800 будет оснащен 3,0-литровым V6, который компания разработала сама. Двигатель получит помощь от вставной гибридной системы, что сделает его более эффективным и плавным. Мощность передается на все четыре колеса через 9-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Салон роскошного внедорожника

Вдохновляясь Rolls-Royce Cullinan, автомобиль получил в салоне крышу с рисунком звездного неба, электрические передние и задние двери, шторы для приватности и задние сиденья бизнес-класса. Интерьер украшен хрусталем, металлом, деревом, кожей и даже бархатом.

Tank также должен получить автономную функциональность уровня 3 и функции автоматической парковки автомобиля, но он не будет полностью самоуправляемым. Также благодаря технологии адаптивной подвески он обещает быть удобным внедорожником. Ожидается, что серийная версия Tank 800 выйдет на китайские дороги в 2022 году.

Автомобиль выйдет на рынок в 2022 году

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Great Wall в 2021 году планирует выпустить свой первый внедорожник на водороде.

Great Wall