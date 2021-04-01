Great Wall випустить позашляховик на водні

Китайський виробник автомобілів Great Wall Motor Co. планує випустити свій перший позашляховик на водні в 2021 році.

За останні п’ять років компанія інвестувала у технології, пов’язані з водневою енергетикою, 305 мільйонів доларів. У наступні роки планується витратити на це ще майже 460 мільйонів доларів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на засновника Great Wall Вей Цзяньцзюня.

Він також заявив, що у планах компанії стати одним з найкращих продавців автомобілів, що працюють на водні, до 2025 року. Цзяньцзюнь вважає, що розвиток водневої галузі відбуватиметься так само швидко, як і електромобільної. Great Wall також наголосили, що їх технології можна використати для морського та залізничного транспорту.

Компанія нарощує витрати, щоб перетворитись із традиційного виробника автомобілів на компанію, що керується технологіями. У липні вони представили свій бренд Smart Coffee, назвавши його "цифровим двигуном" свого переходу до автономного водіння, електричних систем та розумних машин.

Минулого місяця компанія заявила, що співпрацюватиме з компанією Horizon Robotics Inc. над розробкою інтелектуальних технологій водіння, включаючи системи самокерування.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Great Wall мала допомогти виробнику електроніки Xiaomi у розробці їх першого електромобіля. У ЗМІ повідомляли, що автомобіль збиратимуть на їх заводі.