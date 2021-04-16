Great Wall вирішив зайнятися танкобудуванням

У компанії Great Wall вирішили виділити модель Tank в окремий бренд та показала концепт Cybertank 300.

Про це повідомляє портал Autohome. У 2016 році холдинг Great Wall створив новий бренд Wey, під яким планувалося випускати преміальні позашляховики. У минулому році дебютував рамний позашляховик Wey Tank, що нагадує симбіоз Jeep та Ford Bronco.

Але в Китаї все змінюється дуже швидко, у тому числі, і в автомобільній галузі. І чергова ідея керівництва Great Wall – виділити для брутальних всюдиходів окремий бренд – Tank. Для нової марки створили власну емблему у вигляді стилізованої літери T, а скоро з'явиться і брендована дилерська мережа.

Прототипом первістка нового бренду став концептуальний Cybertank 300. У Китаї не вважають за сором творчо переосмислювати ідеї інших компаній, тому не дивуйтеся, що "Кібертанк" сильно нагадує легендарний G-Class, причому, як всередині, так і зовні.

Автомобіль отримав широкі колісні арки, масивні бампери та великий повітрозабірник на капоті. Навіть світлотехніка нагадує трипроменеву емблему Mercedes-Benz.

Ще більше схожості з G-Class у салоні новинки, де домінує багата біла шкіряна обробка, велика кількість хрому, і... до болю знайомі повітроводи-турбіни системи вентиляції.

Незважаючи на весь пафос, під капотом концепту розташовується досить скромний 2-літровий турбомотор на 227 сил, який працює з 8-ступіневим "автоматом". Силовий агрегат без змін перекочував з серійного Wey Tank 300.

У компанії планують запропонувати покупцям відразу п'ять новинок під брендом Tank, а за 5 років довести обсяги продажів позашляховиків марки до 500 тисяч машин на рік.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, що входить до складу китайського концерну Great Wall компанія Ora підготувала до Шанхайського автошоу яскравий концепт у стилі ретро, який отримав назву Conceptcat.