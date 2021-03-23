Kia раскрыла характеристики флагманского седана К8

Корейская компания Kia поделилась техническими характеристиками своего нового флагмана – седана К8.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания продолжает постепенно раскрывать информацию о своем представительском седане. Месяцем ранее Kia представила первые официальные фотографии новинки, а теперь поделилась подробностями о технической "начинке".

К8 сменит в модельной гамме седан Kia Cadenza/K7 kianewscenter.com

К8 сменит в модельной гамме седан Kia Cadenza/K7. Автомобиль получил эффектный и респектабельный внешний вид. В его дизайне органично переплелись классические линии и элементы стиля хай-тек.

Крупный автомобиль имеет большую колесную базу и достигает в длину 5015 мм. Это позволило существенно повысить уровень комфорта обитателей салона, особенно в задней части машины.

На вершине модельной линейки свое место займет версия с 3,5-литровым бензиновым V6, который имеет в своем активе 300 л.с. (221 кВт) мощности и 359 Нм крутящего момента. По сравнению с моделью Cadenza 3.3 V6 автомобиль стал мощнее на 6 л.с. и обладает на 16 Нм. Большим моментом. Но, гораздо белее важным стал тот факт, что новинка получит в топ-версии полноприводную трансмиссию.

Интересно, что помимо бензинового V6 компания Kia предложит покупателям 3,5-литровую версию, адаптированную на работу на сниженном газе (LPI). В этом случае мощность мотора достигает 241 л.с. (177 кВт), а крутящий момент – 314 Нм.

Крупный автомобиль имеет большую колесную базу и достигает в длину 5015 мм kianewscenter.com

Также для K8 подготовили компактный 4-цилиндровый 2,5-литровый мотор, развивающий 197 л.с. (145 кВт) и 248 Нм крутящего момента. Все силовые агрегаты будут работать в паре с 8-ступенчатым "автоматом". В планах компании предложить для К8 базовую версию с 1,6-литровым мотором, но его характеристики станут известны ближе к началу продаж.

Автомобиль получит переднюю подвеску типа McPherson спереди и многорычажную – сзади. По сравнению с предшественником, новый седан будет обладать более высоким уровнем акустического комфорта за счет улучшения звуко- и виброизоляции. В частности, в компании отмечают лучшую изоляцию дверей, что позитивно отразилось на уровне шума в салоне.

Интересной особенностью новинки станет "умная поддержка", предусмотренная для водительского кресла kianewscenter.com

Также интересной особенностью новинки станет "умная поддержка", предусмотренная для водительского кресла. Она активируется автоматически при переходе в спортивный режим и при достижении скорости в 130 км/ч. В этом случае подушка сидения опускается ниже, а боковая поддержка усиливается.

Список базового и опционного оснащения достаточно широкий kianewscenter.com

Список базового и опционного оснащения достаточно широкий. В него входят вентилируемые кресла, 12-дюймовый проекционный экран, аудиосистема Meridian с 14-ю динамиками, а также пара 12-дюймовых цифровых экранов. Также в списке опций будет адаптивный круиз-контроль, взаимодействующий с навигационной системой и система кругового обзора.

Продажи Kia K8 запланированы на апрель нынешнего года kianewscenter.com

Продажи Kia K8 запланированы на апрель нынешнего года. Первыми новинку смогут приобрести покупатели в Южной Корее, а позже седан отправится покорять рынки других стран. Цены пока не объявлены.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia представила новую философию дизайна и электромобиль EV6.