Kia рассказала об интерьере будущего седана K8

Спортивный седан премиум-класса Kia K8 получит два 12-дюймовых экрана и звуковую систему от Meridian. Компания рассказала об интерьере будущей новинки и выложила официальные фото.

Бренд отмечает, что модель сочетает в себе роскошь со стилем и комфортом. Отмечается, что дисплеи будут предназначены для приборов и информационно-развлекательной системы и они будут простыми в использовании. Также внутри установят 14 динамиков, обеспечивающих качественный и объемный звук. Об этом рассказали в Kia.

Кроме того, салон попытались освободить от лишних физических кнопок, поэтому, например, управление кондиционером будет сенсорным. В то же время здесь есть шайба селектора трансмиссии.

Салон отделан деревом, а в его разработке вдохновлялись современными яхтами. Также, использовали кожу наппа, а еще присутствуют некоторые металлические вставки.

Модель получила инновационное освещение "Star Cloud", которое будет подсвечиваться двери и приборную панель. В интерьере дебютирует и новый дизайн руля с обновленным логотипом компании. Автомобиль выйдет на рынок в 2021 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Kia готовит новое поколение недавно обновленного кроссовера Niro. Его могут представить уже в конце этого года.