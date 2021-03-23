Kia розкрила характеристики флагманського седана К8

Сергій Іванов Новини 13:05, 23.03.2021 Оновлено: 13:33, 23.03.2021

Корейська компанія Kia поділилася технічними характеристиками свого нового флагмана – седана К8.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Компанія продовжує поступово розкривати інформацію щодо свого представницького седану. Місяцем раніше Kia представила перші офіційні фотографії новинки, а тепер поділилася подробицями про технічну "начинку".

К8 змінить у модельній гамі седан Kia Cadenza/K7
kianewscenter.com

К8 змінить у модельній гамі седан Kia Cadenza/K7. Автомобіль отримав ефектний та респектабельний зовнішній вигляд. У його дизайні органічно переплелися класичні лінії та елементи стилю хай-тек.

Великий автомобіль має значну колісну базу та досягає у довжину 5015 мм. Це дозволило істотно підвищити рівень комфорту мешканців салону, особливо в задній частині машини.

На вершині модельної лінійки своє місце займе версія з 3,5-літровим бензиновим V6, який має у своєму активі 300 к.с. (221 кВт) потужності та 359 Нм крутного моменту. Порівняно з моделлю Cadenza 3.3 V6 автомобіль став потужнішим на 6 к.с. та має на 16 Нм більший момент. Але набагато важливішим є той факт, що новинка отримає в топ-версії повнопривідну трансмісію.

Цікаво, що крім бензинового V6, компанія Kia запропонує покупцям 3,5-літрову версію, адаптовану на роботу на зниженому газі (LPI). У цьому випадку потужність мотора досягає 241 л.с. (177 кВт), а крутний момент – 314 Нм.

Великий автомобіль має велику колісну базу і досягає в довжину 5015 мм
kianewscenter.com

Також для K8 підготували компактний 4-циліндровий 2,5-літровий мотор, що розвиває 197 к.с. (145 кВт) та 248 Нм крутного моменту. Всі силові агрегати будуть працювати у парі з 8-ступінчастим "автоматом". У планах компанії запропонувати для К8 базову версію з 1,6-літровим мотором, але його характеристики стануть відомі ближче до початку продажів.

Автомобіль отримає передню підвіску типу McPherson спереду та мультиважильну – ззаду. Порівняно з попередником новий седан буде мати більш високий рівень акустичного комфорту за рахунок поліпшення звуко- та віброізоляції. Зокрема, у компанії відзначають кращу ізоляцію дверей, що позитивно відбилося на рівні шуму в салоні.

Цікавою особливістю новинки стане "розумна підтримка", передбачена для водійського крісла
kianewscenter.com

Також цікавою особливістю новинки стане "розумна підтримка", передбачена для водійського крісла. Вона активується автоматично під час переходу в спортивний режим і за досягнення швидкості в 130 км/год. У цьому випадку подушка сидіння опускається нижче, а бічна підтримка посилюється.

Список базового та опційного оснащення досить широкий
kianewscenter.com

Список базового та опційного оснащення досить широкий. У нього входять вентильовані крісла, 12-дюймовий проекційний екран, аудіосистема Meridian з 14-ма динаміками, а також пара 12-дюймових цифрових екранів. Також у списку опцій буде адаптивний круїз-контроль, який взаємодіє з навігаційною системою, та система кругового огляду.

Продажі Kia K8 заплановані на квітень нинішнього року
kianewscenter.com

Продажі Kia K8 заплановані на квітень нинішнього року. Першими новинку зможуть придбати покупці у Південній Кореї, а пізніше седан вирушить підкорювати ринки інших країн. Ціни поки не оголошено.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Kia представила нову філософію дизайну та електромобіль EV6.

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