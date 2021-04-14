Kia готовит конкурента Skoda Octavia

Корейский автопроизводитель провел домашнюю презентацию седана Kia K3, который в Европе будет продаваться под именем Cerato, а на американском рынке известен как Forte.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Автомобиль получил дизайн, выполненный в новой стилистике бренда и новую эмблему. По своим размерам седан К3 немного уступает популярной у нас в стране Skoda Octavia.

В процессе обновления у Kia K3 облицовку радиатора объединили с фарами, изменился рисунок головной оптики, а индикаторы поворота теперь стали частью блок-фары. Характерной особенностью светотехники стали пунктирные линии, которые используется как в передних, так и в задних фонарях. Кроме того, автомобиль получил новые бамперы.

Для новинки "продвинутую" новую инфо-развлекательную систему с увеличенным с 8 до 10,25 дюйма сенсорным дисплеем, кроме того, на смену аналоговым приборам в дорогих версиях будет предложен цифровой экран аналогичного размера.

Для повышения комфорта на модели установили электропривод стояночного тормоза и систему дистанционного запуска двигателя. Кроме того, расширена палитра цветов и материалов отделки интерьера, дизайн которого сохранился почти без изменений.

Все подробности о новинке станут известны в рамках официальной презентации в конце апреля. Тогда же станут известны сроки появления седана на других рынках.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Kia провела презентацию электромобиля EV6