Kia готує конкурента Skoda Octavia

Корейський автовиробник провів домашню презентацію седана Kia K3, який в Європі буде продаватися під ім'ям Cerato, а на американському ринку відомий як Forte.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Автомобіль отримав дизайн, виконаний у новій стилістиці бренду та нову емблему. За своїми розмірами седан К3 трохи поступається популярної у нас в країні Skoda Octavia.

У процесі оновлення у Kia K3 облицювання радіатора об'єднали з фарами, змінився малюнок головної оптики, а індикатори повороту тепер стали частиною блок-фари. Характерною особливістю світлотехніки стали пунктирні лінії, які використовується як в передніх, так і в задніх ліхтарях. Крім того, автомобіль отримав нові бампери.

Для новинки "просунуту" нову інфо-розважальну систему з збільшеним з 8 до 10,25 дюйма сенсорним дисплеєм, крім того, на зміну аналоговим приладам у дорогих версіях буде запропонований цифровий екран аналогічного розміру.

Для підвищення комфорту на моделі встановили електропривод стоянкового гальма та систему дистанційного запуску двигуна. Крім того, розширено палітра кольорів та матеріалів обробки інтер'єру, дизайн якого зберігся майже без змін.

Всі подробиці про новинку стануть відомі в рамках офіційної презентації наприкінці квітня. Тоді ж стануть відомі терміни появи седана на інших ринках.

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