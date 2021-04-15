Какие цвета авто чаще всего выбирают украинцы

В Украине при покупке новых и подержанных автомобилей чаще всего выбирают модели в белом, сером, черном и синем цветах. Также к популярным относятся коричневый и красный.

Среди новых автомобилей наиболее популярным является белый цвет. Более 30% зарегистрированных с января по март новых авто были им обработаны. Лидером в команде белых стал Renault Duster. Об этом сообщает Укравтопром.

Далее идет серый. В таком цвете поставили на учет около 27% моделей. Наиболее многочисленным из них был Toyota RAV-4.

Черный цвет выбрали 16% покупателей новых машин. В этом цвете чаще других также регистрировались Toyota RAV-4.

11% владельцев новых авто выбрали свою машину в синей расцветке, что является четвертым результатом в стране. Здесь самым популярным был Kia Sportage.

Замыкает пятерку коричневый, который нанесен на 6% новых зарегистрированных автомобилей на украинском авторынке в первом квартале. Kia Sportage стал на первое место и здесь.

В палитре цветов бывших в употреблении автомобилей, которые в этом году получили украинские номера, доминировал серый. Им были окрашены 38% легковых авто с пробегом, завезенных из-за рубежа. Лидер здесь – Renault Megane.

Черными были около четверти автомобилей. Наибольшее количество регистраций среди таких авто принадлежит Volkswagen Passat.

На третьем месте белый цвет, которым окрашены 14% подержанных машин. Renault Megane доминирует и в этом пункте.

Как и на рынке новых автомобилей, четвертое место занимает синяя окраска. За ней 12% поддержанных авто, а лидерская позиция принадлежит Volkswagen Golf.

На пятом месте красный цвет, в который окрашены 6% растаможенных и зарегистрированных легковых автомобилей с пробегом. Лидер в этой категории – Ford Focus.

Наименьшим спросом у украинцев пользовались автомобили фиолетового цвета. Им были окрашены только 29 новых авто и 140 подержанных машин, которые впервые с начала года были зарегистрированы в Украине.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, опубликовали список авто, которыми больше всего интересовались украинцы в марте.