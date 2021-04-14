Якими авто цікавилися українці в березні: список

Березень став найуспішнішим місяцем для авторинку України у 2021 році. Це стосується, як нових, так і старих авто.

В минулому місяці в країні було продано 76 500 авто з пробігом, що є найвищим показником цього року. В січні ринок склав 65 000 машин, а в лютому – близько 63 000. Сайт auto . ria підготував список моделей, які частіше всіх переглядали відвідувачі маркетплейса.

До топ-5 вживаних авто з пошуків в березні увійшли:

Renault Megane

Skoda Octavia A5

Audi A6

Ford Focus

Toyota Camry

Серед нових авто бестселером в березні став Toyota RAV4, хоча Kia Sportage переглядали набагато активніше. Цей сегмент також продемонстрував рекордний для 2021 року показник: було продано трохи більше ніж 9 000 авто. У січні ринок склав 5 736 моделей, а в лютому – 6 336.

Топ-5 нових авто з пошуків в березні:

Kia Sportage

Hyundai Tucson

Volkswagen Touareg

Mercedes-Benz G-Class

Toyota RAV4

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні у березні різко зросли продажі комерційних авто. Минулого місяця першу реєстрацію в країні отримали 1155 таких машин.