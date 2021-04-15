Які кольори авто найчастіше обирають українці

В Україні, купуючи нові та вживані автомобілі, найчастіше обирають моделі в білому, сірому, чорному та синьому кольорах. Також до популярних належать коричневий і червоний.

Серед нових автомобілів найпопулярніший білий колір. Понад 30% зареєстрованих з січня по березень нових авто були ним оброблені. Лідером у команді білих став Renault Duster. Про це повідомляє Укравтопром.

Далі йде сірий. Такого кольору поставили на облік близько 27% моделей. Найчисленніші з них – Toyota RAV-4.

Чорний колір обрали 16% покупців нових машин. У цьому кольорі частіше за інших також реєструвалися Toyota RAV-4.

11% власників нових авто обрали свою машину в синьому забарвленні, що є четвертим результатом у країні. Тут найпопулярнішим був Kia Sportage.

Замикає п’ятірку коричневий, який нанесено на 6% нових зареєстрованих авто на українському авторинку в першому кварталі. Kia Sportage став на перше місце й тут.

У палітрі кольорів вживаних автомобілів, які цього року отримали українські номери, домінував сірий. Ним були пофарбовані 38% легкових авто з пробігом, завезених з-за кордону. Лідер тут – Renault Megane.

Чорними були близько чверті автомобілів. Найбільша кількість реєстрацій серед таких авто належить Volkswagen Passat.

На третьому місці білий колір, яким пофарбовані 14% вживаних машин. Renault Megane домінує і в цьому пункті.

Як і на ринку нових автомобілів, четверте місце посідає синє забарвлення. За ним 12% вживаних авто, а лідерська позиція належить Volkswagen Golf.

На п’ятому місці червоний колір, у який пофарбовані 6% розмитнених і зареєстрованих легкових автомобілів із пробігом. Лідер у цій категорії – Ford Focus.

Найменшим попитом в українців користувалися автомобілі фіолетового кольору. Ним були пофарбовані лише 29 нових авто і 140 вживаних машин, які вперше з початку року були зареєстровані в Україні.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, опублікували список авто, якими найбільше цікавилися українці в березні.