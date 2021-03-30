Кабмін продовжив терміни використання водійських посвідчень старого зразка

Сергій Іванов
Сергій Іванов
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Кабмін продовжив терміни використання водійських посвідчень старого зразка

Кабінет Міністрів України продовжив терміни використання бланків старого зразка, які ще є в сервісних центрах МВС.

Про це повідомили на сайті ГСЦ МВС. Проте, найближчим часом у сервісних центрах почнуть видавати нові формуляри посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Кабінет Міністрів України продовжив терміни використання бланків старого зразка

Нові посвідчення повністю адаптовані до міжнародних вимог, має три мови – українську, англійську, та частково – французьку, та чинні на території Європи та у багатьох країнах світу.

Крім того, відтепер на посвідченні вказується група крові (резус-фактор) водія. Це дозволяє лікарям оперативно надавати першу медичну допомогу потерпілим у разі ДТП. Також вказані дані згоди або незгоди на посмертне донорство. Уся інформація вноситиметься до посвідчення водія лише за письмовою згодою власника.

На пластиковій картці свідоцтва про реєстрацію – безконтактний електронний чіп. Це у майбутньому дозволить поліції та прикордонникам зчитувати усю інформацію про авто.

Але і це ще не все. В Україні змінили визначення адміністративно-територіальної належності транспортного засобу. Тепер номерні знаки закріплюватимуть не за місцем прописки власника, а за місцем реєстрації (перереєстрації) авто.

Основним нововведенням є те, що кожний сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби, незалежно від місця прописки власника, номерні знаки лише своєї області. Водночас це не поширюється на знаки, які громадяни залишили на платному зберіганні в сервісному центрі.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у МВС розповіли, як формуються номерні знаки. Зокрема, до їх переліку додалися номерні знаки для електромобілів.

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