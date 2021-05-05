Итальянское ателье готовит первый среднемоторный суперкар

Известное итальянское ателье Carrozzeria Touring Superleggera отмечает свое 95-летие. К юбилею компания готовит первое в истории фирмы купе с центральным расположением силового агрегата.

Об этом сообщает пресс-служба компании на фирменной странице в Facedook. Очередной коллекционный шедевр пополнит модельную гамму ателье, которая на сегодняшний день представлена такими оригинальными моделями, как Touring Aero 3, Sciadipersia и Sciadipersia Cabriolet.

Предположительно в основе новинки будет лежать одна из современных моделей Ferari, как и в случае с Touring Aero 3. По всей видимости это будет 8-цилиндровая F8 с 3,9-литровым мотором мощностью 720 л.с.

В настоящее время готовый автомобиль находится на завершающей стадии производства и будет официально представлен в июне 2021 года. Затем новинка отправится в салоны эксклюзивных дилеров марки по всему миру, а также примет участие в ретрослетах и автошоу.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, швейцарская компания Morand Cars анонсировала проект гиперкара.