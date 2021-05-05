Швейцарская фирма Morand Cars анонсировала проект гиперкара

Швейцарская фирма Morand Cars намерена в 2023 году презентовать сразу два гиперкара с гибридным и полностью электрическим двигателями.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания Morand Cars основана бывшим автогонщиком Бенуа Мораном и экс-менеджером Lotus и McLaren Эриком Булье.

В основе конструкции гиперкара будет лежать углепластиковый монокок, а часть кузовных панелей и элементов салона будут изготовлены из биополимера Amplitex. Этот материал создан фирмой Bcomp на основе волокон льна и уже применяется на автомобилях Polestar и Porsche.

Электрокар будет оснащаться четырьмя электромоторами суммарной мощностью +2000 л.с., а питание для них будет обеспечивать батарея на 70 кВтч. Ее хватит, чтобы преодолеть без остановки 300 км. Зарядка аккумулятора от терминала мощностью 350 кВт займет всего 12 минут.

Гибридная версия получит в свое распоряжение V10 и три вспомогательных электромотора. Два из них будут приводить передние колеса, а еще один будет расположен в блоке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Суммарная мощность такого агрегата составит +1200 л.с. На спринт от 0 до 200 км/ч гибридное купе сможет разгоняться за 6,3-6,5 секунды. Исключительно на электротяге гибридное купе сможет проехать порядка 70 км. Максимальную скорость обоих гиперкаров оценивают на уровне 400 км/ч.

Morand Cars обещает презентовать первый готовый гиперкар в 2022 году, а в 2023 начнется серийное производство. Ориентировочная стоимость машины – 2,3 миллиона швейцарских франков.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Гордон Мюррей впервые вывел на трек свой новый гиперкар.